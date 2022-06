KD-ledaren Ebba Busch sa 2018 i en intervju med den kristna nyhetstidningen Världen i dag att ”det bästa för ett barn är att växa upp med en mamma och en pappa”, vilket har uppmärksammats i en tweet av Dagens ETC:s journalist Max V Karlsson.

”Men for the love of God and gays! Ge dig!”, skriver Ebba Busch i ett Twittersvar.

Även i förra veckan ställde ETC-journalisten KD-ledaren mot väggen för ett tidigare uttalande.