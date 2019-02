Ebba Busch Thor: ”Jag bryter normer”

Ebba Busch Thor var tidig med att dödförklara alliansen när överenskommelsen mellan S, MP, C och L blev offentlig.

Till Expressen säger hon nu att samarbetet mellan de fyra partierna aldrig kommer att återgå till vad det har varit.

– Vi kommer att behöva samarbeta med varandra igen, absolut. Liberaler, kristdemokrater och konservativa, vi behöver varandra. Annars kommer vi aldrig kunna utmana Socialdemokraterna om makten igen. Men det är klart att alliansen – så som den varit tidigare... det kommer inte funka på samma sätt igen. Det kommer behöva bli en annan typ av högersamarbete.

Vad säger du till dem – exempelvis Jimmie Åkesson – som hoppas på ett högerkonservativt block framöver med M, KD och SD?

– Det kommer man inte få se. Jag menar snarare att blocken i princip har upplösts i och med det här.

Vilka ingår i KD:s ”högersamarbete”?

– Man är välkommen om man är konservativ eller frihetlig liberal, men vi är ett kristdemokratiskt parti och därför kommer vi samarbeta med Moderaterna mycket, men SD ingår inte i den borgerliga oppositionen.

Vad tänker du om att Jan Björklund numera kallar M och KD för ”högern”?

– Det är, liksom… Man försöker trycka varandra åt olika håll. Det kommer väl vara så. Vi är ett kristdemokratiskt parti, andra försöker sätta andra etiketter på oss

Vi måste å våra väljares och medborgarnas vägnar granska: vad innebär deras stöd till regeringen?

Expressen möter Ebba Busch Thor på Skaraborgsdagarna i Vara, ett evenemang med 400 inbjudna talare från näringslivet och politiken. När vi gör intervjun har det gått bara lite mer än ett dygn sedan hon stod mitt emot Annie Lööf i riksdagen, efter att ha begärt replik mot den tidigare allianskollegan.

15 års debattfred mellan alliansledarna var bruten.

Ebba Busch Thor kommenterar:

– Det är klart att jag tycker det är sorgligt att vi har hamnat i den här situationen där KD och M utgör en del av en borgerlig opposition och där C och L har valt att bli stödpartier åt regeringen. Det gör ju att vi får en annan roll.

Ebba Busch Thor under partiledardebatten i riksdagen i onsdags. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / PATRIK C ÖSTERBERG / TT/IBL MEDIABILD / TT

– Vi måste å våra väljares och medborgarnas vägnar granska: vad innebär deras stöd till regeringen? Vad är de beredda att ge för att få igenom annat? Nu har de fått igenom en del som kommer kostar pengar, samtidigt som utgifterna kommer öka, hur ska det finansieras? Då försökte jag ställa sakliga frågor.

”Jag noterar att Ebba Busch Thor väljer att ta replik på mig men inte på Jimmie Åkesson”, svarade Annie Lööf. Vad säger du om det?

– Det var ju ett väldigt vasst svar. Kanske tyder det på att man inte helt har landat i att man har en roll som utgör själva definitionen av ett stödparti till en regering.

Har du talat med Annie Lööf sedan debatten?

– Nej, vi gick rätt ut i intervjuer och sen har vi inte haft anledning att ses.

Lyfte efter fyra val

Efter att ha varit utdömd under våren 2018 fick Ebba Busch Thor ett genombrott som partiledare under månaden före valet. KD hängde inte bara kvar i riksdagen, partiet gick kraftigt framåt efter att dessförinnan backat i fyra raka val.

Under regeringsbildningen har KD haft fortsatt opinionsmässig medvind. Partiet ligger nu stadigt på drygt sju procent i mätningarna, och Busch Thor själv har rusat uppåt i förtroendemätningar. Senast i den mätning som Novus gjort för SVT, som presenterades i torsdags kväll: KD-ledaren ökat från 20 till 31 procent och är bara tre procentenheter bakom statsminister Stefan Löfven (S). Under samma period har väljarnas förtroende för Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) minskat kraftigt.

Busch Thor har också av 77 000 följare på Instagram – flest av riksdagens partiledare. Hon berättar själv om hur partimöten och utfrågningar flyttats från källare till krogmiljö för att modernisera bilden av partiet, och hur viktigt det har varit att förflytta bilden av KD.

– Dels så har det varit en helt avgörande uppgift för mig när jag tillträdde, att vända utvecklingen för vårt parti. Och att ha ett modigt men varmt ledarskap, stå för det och vara rakryggad. Det bästa omdömet jag kan få är när väljare säger ”jag förstår vad du menar”. Att det är begripligt. Det tycker jag är viktigt.

Jag vet inte hur många jag har träffat som säger att de inte hänger med i partiledardebatten

I bildflödena visas också privatlivet upp – senast i veckan när hon målade om sina barns möbler. En ny typ av politisk influencer?

– Jag vill tillgängliggöra politiken, säger KD-ledaren.

– Jag vet inte hur många jag har träffat som säger att de inte hänger med i partiledardebatten. De säger att ”det låter som att ni pratar mer för varandra än för väljarna”. Det är ett demokratiproblem, samtidigt som vi har rörelser med populism och extremism som växer – ytterkantspartierna, både SD och V, har gått framåt. Jag tror det finns en risk att det blir ännu mer av det när människor känner att ”min röst inte blir hörd”, eller ”jag är inte representerad i den politiska debatten”.

Möter du något hat?

– Majoriteten av det som når mig är positivt. Sen är det en del fruktansvärda kommentarer som kommer in emellanåt, vissa som är direkt hotfulla. Det finns också i en hel del av mina sociala medier, framför allt på Instagram. Men när de går över gränsen är det också många som går in och markerar. Jag får mycket kraft av alla som hör av sig och peppar.

Festfixaren Micael Bindefeld och Ebba Busch Thor på Guldbaggegalan. Foto: ANDERS WIKLUND / TT NYHETSBYRÅN

Ebba Busch Thor betonar att hennes aktivitet i sociala medier har fler syften är att maximera antalet nya KD-väljare:

– Jag känner ett stort ansvar gentemot dem som ser mig som en förebild. Jag vill visa att allt inte är perfekt, att livet inte alltid går ihop. Bland annat för alla de unga tjejer som likt jag själv undrade hur tusan det ska gå att kombinera att göra karriär eller det man drömmer om att få jobba med och samtidigt kanske bli mamma. Det brottades jag själv med.

Min tro betyder mycket för mig. Precis som många andra ber jag med jämna mellanrum

Ebba Busch Thor är en politiker som väcker starka känslor, för och emot. Även utanför sociala medier.

I en krönika beskriver Expressens Britta Svensson hur hon plötsligt blivit ”nyfiken” på KD-ledaren. Men Svensson konstaterar också: ”Alla jag försöker prata med om min nyväckta nyfikenhet på Ebba Busch Thor blir helt galna. Hon är ju en hemsk höger-konservativ-kristen, punkt slut.”

KD-ledaren:

– För det första är det viktigt att hålla isär kristdemokrati som ideologi och kristendomen som religion. CDU med Angela Merkel i Tyskland är ett kristdemokratiskt parti. En del tror att man behöver vara kristen för att vara med i partiet – det behöver man inte, vi har snart fått 2 500 nya medlemmar sen januari.

Påverkas ditt ledarskap av din kristna tro?

– För mig personligen, min kristna tro betyder mycket för mig, och jag får ibland frågor om det och svarar gärna på det, men vill man reda teologiska begrepp får man gå till någon annan. Min tro betyder mycket för mig. Precis som för många andra så ber jag med jämna mellanrum. Det är en stor källa till tröst, inte minst i svåra stunder.

Förutom det Britta Svensson beskriver i sin krönika – ”en hemsk höger-konservativ kristen” – vilka fördomar tror partiledaren själv finns om henne?

– Inte så mycket nu längre, det var mer när jag var ny. Framför allt så märker jag att jag tillsammans med många andra kvinnor banar en ny väg och bryter normer kring hur man förväntas vara föräldraledig och inte, säger Ebba Busch Thor.

– Vi står för att ”fine, va föräldraledig i två år om du vill, eller gör som jag om du kan på ditt arbete om du vill och orkar, gå tillbaka tidigt, ha med dig barn om det går”. Man får lov att göra som man själv vill.