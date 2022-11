– En inringare såg att krogen brann med öppna lågor och när vi kom till platsen var den helt övertänd, säger Pedher Helmer, vakthavande befäl vid räddningstjänsten Östra Götaland.

Restaurangen har varit stängd under flera år och ingen person ska ha befunnit sig i byggnaden. Det är oklart hur branden startade.

– Det får bli en sak för polisen att utreda, säger Pedher Helmer.

När räddningstjänst kom till platsen fanns viss risk för spridning till intilliggande terräng men vid 03.30 konstaterades att branden är under kontroll och byggnaden kommer brinna ner under kontrollerade former.

– Branden har viss påverkan på E22 på grund av strålningsvärmen och trafiken i norrgående riktning är avstängd men det körfältet kommer öppnas så snart det är möjligt, säger Pedher Helmer.

Tills dess är det fortfarande öppet i södergående där trafiken släpps växelvis.

Prognosen är att branden är släckt vid 08-tiden på söndagsmorgonen.