Dystra väderprognosen: ”Knappt några solchanser”

Det har varit ovanligt grått i Sverige de senaste veckorna, med knappt någon sol alls. Och det trista vädret ser ut att fortsätta, enligt SMHI:s prognos.

Det klara och på sina håll kyliga julvädret var bara en parentes – nu väntar en ostadig avslutning på året. Under annandagen rör sig ett nederbördsområde in och trycker på med mild luft söderifrån.

– I landets södra delar kommer det att falla som regn, och mer som snö från norra Svealand och upp över Norrland, säger Alexandra Ohlsson.

Snön väntas försvinna

Under juldagen snöade det på sina håll, bland annat i Stockholm där polisen också uppmanade bilister att vara försiktiga på vägarna.

Men snön som lagt sig över östra Svealand ser ut att bli kortlivad.

– Den töar och regnar bort under söndagen.

På sin hemsida skriver SMHI:

”I Uppland fortsatt snöbyar, men de mattas av under kvällen i takt med att vinden avtar. Under lördag eftermiddag rör sig ett område med regn och snöfall in västerifrån över landet. I Vänernlandskapen kan regnet falla på kalla vägytor och orsaka plötslig ishalka.”

I de nordvästra delarna av Götaland varnar SMHI för plötslig ishalka från lördag eftermiddag.

Besvärligt väder vätar

Under söndagen kan det också bli besvärligt i delar av Norrland, med ihållande snöfall och pålandsvind längs Västerbottens och Norrbottens kustland.

I början på nästa vecka mildras den kalla luft som legat över landets norra delar. Nya nederbördsområden rör sig också in.

– Tyvärr främst i form av regn över Götaland och speciellt de södra delarna av Svealand, säger Alexandra Ohlsson.

Den som hoppas på ett gnistrande nyår blir troligtvis besviken.

– Det blir inte någon kristallklar nyårsnatt. Det blir väldigt mycket moln, dessutom ganska låga vid tolvslaget. Men de som tänker skåla in det nya året utomhus slipper åtminstone frysa, med temperaturer kring nollan i stora delar av landet, säger Alexandra Ohlsson.