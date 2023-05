Dyr energi kan ha dödat fler än covid-19 i Europa i vinter

Elpriserna slog rekord under 2022. Andra halvan av året kostade 100 kilowattimmar i snitt 28,40 euro i EU, att jämföra med 23,50 euro motsvarande period 2021, enligt Eurostat.

Även gas, som nere på kontinenten är vanligt för att producera el och för att värma upp hushåll, blev dyrare.

När priserna har skenat har hushåll runtom i Europa frusit. I Sverige har medier upprepade gånger skrivit om folk som har valt att dra på sig raggsockor och stickade tröjor för att sänka temperaturen och därmed få ner uppvärmningskostnaderna i bostaden.

Hälsoproblem av kyla

Nu hävdar The Economist att detta kan ha bidragit till överdödlighet.

Tidningen skriver att när människor inte värmer upp sina hem ordentligt och lever i kyla ökar risken för problem med både hjärta och andning. Den har tagit fram en egen statistisk modell och gjort beräkningar utifrån siffror om bland annat överdödlighet, demografi och historiska coviddödsfall.

Slutsatsen:

Höga energipriser orsakade cirka 68 000 dödsfall i Europa i vintras, jämfört med covid-19 som orsakade cirka 60 000.

Hade kunnat vara högre överdödlighet

The Economist har i sina beräkningar tittat på dödligheten i 28 europeiska länder under perioden november 2022–februari 2023, och jämfört med dödligheten under samma månader 2015–2019. Tidningen har kommit fram till att dödligheten i vintras ökade med 7,8 procent och att överdödligheten landade på 149 000 personer.

Det är en ökning som kan ha flera orsaker, skriver The Economist, men energikostnader kan vara en av dem. Tidningen skriver också att överdödligheten hade kunnat vara ännu högre om inte en del regeringar hade subventionerat energi.

I Sverige är riktvärdet för temperaturen inomhus 18 grader, mätt som så kallad operativ temperatur. Det mäts med en glob- eller kubtermometer. Med en vanlig termometer kan du ha det för kallt hemma om den visar mindre än 20 grader. Och känsliga grupper, som äldre, bör ha det ett par grader varmare än så, enligt Folkhälsomyndigheten.