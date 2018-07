Pojklaget och deras tränare har nu varit instängda i den djupa grottan Tham Luang i norra Thailand i två veckor, sedan den 23 juni, då de överraskades av en översvämning vid ett besök.

Efter ett omfattande räddningsarbete hittades pojkarna och tränaren av brittiska grottdykare. De satt oskadda på en klippavsats inne i grottan och påträffades på kvällen den tredje juli.

En kamp mot klockan

Nu pågår en insats för att få ut pojkarna, men det är en kamp mot klockan.

Räddningspådraget intensifieras eftersom monsunregn väntas i regionen – något som kommer att påverka vanttennivån i grottsystemet och försvåra insatsen.

Samtidigt kommer uppgifter under natten mot fredagen, svensk tid, att en av de erfarna thailändska dykare som deltagit i insatsen, från den thailändska flottans attackdykarförband Navy Seals, har avlidit, skriver CNN.

Dödsorsaken, enligt Sky News, syrebrist då luften tog slut i hans tub på vägen ut ur grottsystemet.

– En förre detta anställd hos SEAL, som jobbat med detta frivilligt, avled inatt vid tvåtiden, säger Passakorn Boonyaluck vid Chian Rai-provinsen, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Tar fem timmar att ta sig in till pojkarna

Även för de mest erfarna dykarna tar det fem timmar att ta sig in genom grottsystemets tunnlar och fram till pojkarna. Det är samtidigt ett både farligt och förrädiskt uppdrag, enligt Cade Courtley, tidigare medlem av US Navy SEAL, skriver CNN. Det var också under en av dessa räddningsturer som dykaren ska ha omkommit.

Både läkare och mat har sedan tidigare sänts ner till pojkarna som enligt brittiska grotträddningsexperter befinner sig cirka två kilometer in i gruvan och mellan 800 meter och en kilometer under marknivån.

