Turerna har varit många i det brittiska kungahuset de senaste åren – inte minst efter prins Harry och hertiginnan Meghans omskrivna intervju hos Oprah Winfrey från mars förra året där flera konflikter mellan paret och kungahuset uppdagades.

Nya boken avslöjar

Journalisten och författaren Tom Bower är nu på gång att släppa boken Meghan, Harry and the war between the Windsors om Harry, Meghan och konflikten med resten av kungahuset. I boken utlovar författaren ”insiders som aldrig talat ut tidigare”, skriver Dailystar.

Ungefär en månad efter Oprah-intervjun gick Harrys farfar prins Philip bort och begravningen hölls kort därpå. Meghan kunde inte närvara på begravningen då hon var gravid i sjunde månaden.

”Tack gode gud att Meghan inte är är”

Enligt personer nära drottningen sa hon ”tack gode gud att Meghan inte är här” strax innan begravningen, skriver The Sun som publicerat ett utdrag ur boken.

I intervjun med Oprah berättade Meghan bland annat att det förts flera samtal med personer i kungahuset kring vilken hudton Harry och Meghans son Archie skulle få. Hon uttryckte också att hon inte fick någon hjälp av kungahuset med sin psykiska ohälsa.

