Harry och Meghan har redan spenderat tiotusentals pund på sin nya ”Sussex Royal”-sajt som lanserades förra månaden och Instagram-kontot som har över elva miljoner följare.

Planen var dessutom att registrera varumärket och genom det marknadsföra varor som kläder, kontorsmateriel och böcker. En ny välgörenhetsstiftelse under namnet Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, planerades också att dras i gång av paret under året.

”Det måste vara ett dråpslag för paret”

Men det kommer inte att bli verklighet. Drottning Elizabeth och andra tunga namn vid hovet slår fast att det inte är acceptabelt att paret får använda ordet ”kungligheter” för sina varumärken.

– Även om det på många sätt var oundvikligt med anledning av att Harry och Meghan har dragit sig tillbaka från kungafamiljen så måste det vara ett dråpslag för paret eftersom de har investerat så mycket tid och pengar i ”Sussex Royal”-varumärket. Men drottningen hade inget annat val. Parets plan att vara ”arbetande kungligheter” hade aldrig kunnat fungera, säger källan vid hovet till Daily Mail.

Samtliga medlemmar i familjen ska ha deltagit vid diskussionerna.

