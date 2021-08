Driftsstörningar hos Telia

Vid tiotiden på tisdagsmorgonen började rapporterna komma in om driftstörningar hos Telia. Det har sedan bekräftats av företagets presstalesperson Mattias Borrelid.

– Vi har just nu tekniska problem och det påverkar våra kundingångar när man ringer till kundtjänst per telefon, till våra privatkunder som ringer till 90-200 och våra företagskunder som ringer in på 90-400, förklarar han.

Driftsstörningen påverkar även andra ingångar hos Telia, däribland deras mejltjänst.

– De här tekniska problemen kan påverka våra tjänster som exempelvis mejlen eller Teliaplay, säger Borrelid.

– Vi jobbar med att lösa det här så snabbt som möjligt, fortsätter han.

Det är i nuläget oklart vad som ligger bakom driftsstörningen och någon beräknad klartid finns heller inte.

Strax före klockan 14 på tisdagen uppger Telia att det tekniska problemet är identifierat och att de fortsatt jobbar med att lösa problemetiken.

