Dorian på väg mot Florida – kan växa till kategori 4

Orkanen Dorian väntas dra in över Florida sent under söndagen eller tidigt under måndagen.

Nu befaras att den kan uppgraderas till kategori 4 innan dess.

Längs östkusten har Floridabor börjat bunkra upp med livsmedel och drivmedel inför det annalkande hotet, rapporterar nyhetsbyrån AP.

– Det kommer vara en väldigt stor orkan, kanske en av de största! skriver president Donald Trump på Twitter.