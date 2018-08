Donald Trumps spricka med Melania – efter nätattacken

Presidenthustrun Melania Trump driver den egna kampanjen Be best, som fokuserar på barns välbefinnande. På måndagen höll hon ett tal om Be best i Rockville i Maryland, där hon pratade om nätmobbning och sociala medier – och varnade för att använda dem på fel sätt.

– I dagens globala samhälle är sociala medier en oundviklig del av våra barns dagliga liv, sa Trump enligt CNN.

Hon fortsatte:

– De kan användas på många positiva sätt, men kan också vara destruktiva och skadliga när de används fel.

Samtidigt gick maken Donald Trump, som har gjort sig känd som en flitig twittrare, till attack mot den före detta CIA-chefen John Brennan på just sociala medier.

”Den värsta CIA-chefen i vårt lands historia”, skrev han bland annat på Twitter.

Trump uttrycker ofta personlig kritik mot andra i sitt favoritforum. Förra veckan gick han till exempel till hård attack mot den före detta Vita huset-medarbetaren Omarosa Manigault Newman.

Melania Trump har tidigare fått kritik för att hon inte kan "tygla" sin makes beteende. Foto: LUCA BRUNO / AP TT NYHETSBYRÅN

Efter detta har det pratats om en spricka mellan östra och västra flygeln i Vita huset, där presidenthustrun respektive presidenten har sina kontor, skriver CNN. Melania Trump har tidigare också fått kritik för att hon inte kan tygla sin makes beteende.

Den första damens talesperson Stephanie Grisham försöker tona ner att det finns en spricka. Hon kallar Melania Trump för ”självständig”.

– Hon är medveten om kritiken men kommer inte att låta den hindra henne från att göra vad hon känner är rätt. Jag hoppas att de flesta i detta land är stolta över att de har en stark och självständig första dam som bara bryr sig om barnens bästa, säger Grisham till CNN.

Strax efter att Donald Trump hade vunnit presidentvalet 2016 ställde hans hustru upp på en intervju med CBS ”60 minutes”. Där kommenterade hon sin make sociala medier-vanor och sa att de ibland ger honom problem – men att de också kan hjälpa en hel del.

