Regnet plöjde ner när Donald Trump och hans fru Melania Trump skulle resa till Florida. Med torrt huvud och glatt humör ger presidenten en tv-intervju samtidigt som han håller i ett paraply – tillsynes omedveten om att hans betydligt blötare fru står bakom honom i regnet.

Melania Trump är inte välkommen under presidentens paraply. Foto: Douliery Olivier/ABACA / Stella Pictures

"Hon gjorde ett toppen jobb"

Det var när paret var påväg för att besöka orkandrabbade Florida som ABC News lyckades fånga presidenten och Melania Trump påväg till sin helikopter utanför Vita Huset.

När Donald Trump ser kamerorna lämnar han sin fru bakom sig för att ge en intervju.

Donald Trump lämnar glatt sin fru i regnet för att prata med pressen. Foto: action press / Stella Pictures

– Hon gjorde ett toppenjobb på tv häromdagen, säger Donald Trump och gestikulerar mot Melania utan att ta ögonen från kameran.

– Jag gjorde inte ett så dåligt jobb heller, men hon gjorde ett toppenjobb.

Samtidigt kan man se Melania Trump tålmodigt vänta helt oskyddad i regnet.

Vägrar hålla i presidentens hand

Det är inte första gången presidentparets kärlek och omtanke gentemot varandra blir omtalat. Tidigare har Melanias motvilja mot att hålla sin make i handen diskuterats.

Melania vägrar ofta ta Donald Trumps hand. Foto: Stella Pictures / BackGrid US

Vid flera tillfällen kan man se Donald Trump försöka ta sin fru i handen samtidigt hon gör allt för att undvika det. Melania har till och med setts slå bort presidentens hand. Ett exempel är i början av februari då Donald Trump, inför samlat pressuppbåd i Washington, trevande försökte ta Melanias hand.

Presidentparets sätt att hålla händerna är minst sagt unikt. Foto: action press / Stella Pictures

I ABC:s filmklipp på Twitter kan man se hur promenaden i regnet påbörjas medan Donald Trump håller ett stadigt tag i sin frus hand som vägrar sluta fingrarna kring sin makes näve.

Fortsätter promenaden tillsammans

När Donald Trump väljer att avsluta intervjun får Melania äntligen komma in under paraplyt då han skiftar positionen något. Samtidigt tar Melania sin make i armen och tillsammans fortsätter de promenaden mot helikoptern "Marine One".