Donald Trumps beslut: Håller tal i coronahärd

Presidenten Donald Trumps beslut att genomföra resan till Rock County har kritiserats av såväl Vita husets coronagrupp som lokala myndigheter i Wisconsin.

Egentligen skulle Trump ha kampanjat i området tidigare under månaden. Då ställdes evenemanget in eftersom han insjuknade i covid-19.

Sedan dess har antalet coronafall per dygn ökat drastiskt i delstaten. Wisconsin upplever nu sitt största utbrott hittills, med 4 160 nya smittfall bara under fredagen, skriver New York Times.

De lokala myndigheterna har uppmanat till social distans och att minska folksamlingar. Att hålla kampanjtal ses därför som en risk för ökad smitta.

Bidens kritik

Trumps resa till Wisconsin går direkt från Michigan, där han också håller tal på lördagen. Bara dagen innan var Demokraternas presidentkandidat, Joe Biden, på plats i staden.

Biden kritiserade Trump för att spela ner riskerna med viruset, och pekade på att USA fortfarande befinner sig mitt i pandemin.

– Det försvinner inte, utan det ökar faktiskt igen, sa han, enligt lokaltidningen The Detroit News.

Experten om läget inför valet i USA.

Beskedet om smittan

Presidentens besked: ”Mår toppen”

