Över 800 drabbade på en dag i Frankrike

Över 145 300 har smittats, 5 429 personer har dött och 71 694 personer har tillfrisknat från viruset, enligt de senaste siffrorna från Johns Hopkins University. Under fredagen dog åtta personer i Kina av coronaviruset. Det är den lägsta siffran sedan landets hälsokommission började ge dagliga uppdateringar den 25 januari, det skriver nyhetsbyrån Reuters under lördagsmorgonen, svensk tid. Samtidigt har smittans epicentrum flyttats från Kina till Europa, det meddelade världshälsoorganisationen, WHO, under fredagen.

Nödläge i USA

Vid en presskonferens meddelade USA:s president Donald Trump att man utlyser ett nationellt nödläge i landet, en åtgärd som ska ge tillgång till upp till 50 miljarder dollar för att bekämpa coronaepidemin.

– De kan göra som de vill, de kan göra vad de måste, sa Donald Trump vid presskonferensen.

800 drabbade på en dag

I Frankrike har fler än 3 661 personer drabbats av smittan, enligt Johns Hopkins University. Man har också förbjudit sammankomster med fler än 100 personer.

– Vi är bara i början av epidemin, den fortskrider framför allt i vissa regioner i landet, sa Oliver Véran vid fredagens presskonferens, skriver den franska tidningen Le Monde.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt.

LÄS MER: Det händer i kroppen om du får coronavirus

Presidentens beslut kommer att ge tillgång till upp till 50 miljarder dollar mot viruset.