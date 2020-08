Under måndagen inleder Republikanerna sitt konvent efter att, precis som Demokraterna, ha tvingats till förändringar på grund av pandemin.

336 delegater kommer dock att samlas i Charlotte i South Carolina för att tidigt under måndagen utse Donald Trump till partiets kandidat.

Resten av konventet väntas ske digitalt med ett kvällsprogram, som är något längre än Demokraternas.

Anlitade ”Apprentice”-producenter

Enligt New York Times ska Donald Trump ha kallat in två producenter som han arbetade med under tiden som realitystjärna i programmet ”The Apprentice” och då hans företag ägde skönhetstävlingen ”Miss Universum”.

Donald Trump kommer själv att tala varje kväll för att under natten mot fredag acceptera partiets nominering på en scen som byggts upp i anslutning till Vita huset, där det även ska avfyras fyrverkerier.

Bland övriga talare finns flera presidentens vuxna barn, den förre FN-ambassadören Nikki Haley liksom rådgivaren Kellyanne Conway. Bland de mer oväntade namnen som väntas medverka finns Mark och Patricia McCloskey. Paret åtalades efter att ha riktat vapen mot demonstranter under en Black Lives Matter-demonstration i St Louis i delstaten Missouri tidigare under sommaren.

The Daily Beast rapporterar att Trump har begärt att få siffror över hur många tv-tittare som följde Demokraternas konvent under förra veckan och uppges vara fast besluten att få högre tittarsiffror, enligt en uppgiftslämnare.

”Väldigt upplyftande och positivt”

Republikanerna har kritiserat Demokraternas konvent för att på ett deprimerande sätt måla en mörk bild av USA och när partiet tar vid ska i stället en positiv bild av landet framhävas.

– Jag tror att vi kommer att få se något som kommer att bli väldigt upplyftande och positivt, det är vad jag skulle vilja att det bli, sa Trump till Fox News i lördags.

Donald Trump har den senaste tiden kritiserats för att inte ha en konkret politisk plan för om han skulle bli omvald, men enligt hans kampanj kommer det att förändras under konventet.

– Presidenten har en väldigt stark och framåtblickande agenda för framtiden, säger kampanjrådgivaren Steve Cortes till NPR.

Delar av konventet flyttades först från Charlotte till Jacksonville i Florida, men ställdes senare in helt efter att antalet smittade av covid-19 ökade i delstaten.

De mest kända talarna under Republikanernas konvent: Måndag: Nikki Haley, tidigare FN-ambassadör Ronna McDaniel, ordförande RNC Donald Trump Jr, presidentens son Tisdag: Melania Trump, First lady Mike Pompeo, utrikesminister Eric Trump, presidentens son Tiffany Trump, presidentens dotter Onsdag: Mike Pence, vicepresident Karen Pence, Second lady Kellyanne Conway, presidentens rådgivare Lara Trump, presidentens svärdotter Torsdag: Donald Trump, president Ben Carson, bostadsminister Mitch McConnell, majoritetsledare Senaten Ivanka Trump, presidentens dotter Rudy Giuliani, presidentens advokat Visa mer Visa mindre

