Donald Trump skjuter upp utvisning av immigranter

Under söndagen väntades byrån som spårar, griper och verkställer utvisningsbeslut mot illegala migranter i USA, ICE, göra storskaliga räder i ett tiotal amerikanska städer.

Hela familjer av migranter hörde till måltavlorna – och 2000 varningsbrev skickades ut av ICE till sådana familjer i februari, enligt nyhetsbyrån AP.

Donald Trumps kovändning på Twitter under lördagen

– När människor kommer till vårt land olagligt, så kommer de DEPORTERAS! skrev president Donald Trump tidigare under lördagen på Twitter.

Några timmar senare, under kvällen, hade han plötsligt ändrat sig och skrev:

– Efter förfrågningar från Demokraterna, jag har skjutit upp processen för att flytta de illegala immigranterna (deportation) med två veckor för att se om Demokraterna och Republikanerna kan komma överens och arbeta fram en lösning till asyl- och kryphålsproblem längs den södra gränsen. Om inte, deportationer startar! skriver Trump.

158 500 immigranter utvisades senaste räkenskapsåret

Under det senaste räkenskapsåret så grep ICE 158 500 illegala immigranter i USA, en ökning med 11 procent jämfört med året innan, rapporterar AP.

Enligt ICE var 66 procent av dessa dömda brottslingar.

Söndagens räd skulle ha genomförts i amerikanska städerna Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York, and San Francisco.

Vid tidigare räder har hundratals immigranter gripits.

Att rikta in sig mot immigrantfamiljer hör till ovanligheterna men har gjorts i tidigare räder under både Trump- och Obama-administrationerna.