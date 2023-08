Sent på torsdagskvällen, svensk tid, tog Donald Trump planet från Newark till Atlanta för att överlämna sig till rättvisan i Georgia. Under natten kommer han att kliva in på fängelset i Fulton county, med anledning av de 13 punkter som distriktsåklagare Fani Willis åtalat honom för. Åtalet gör i stora drag gällande att Trump har lett en kriminell sammansvärjning med syfte att stjäla segern i presidentvalet i Georgia och i förlängningen hela USA för att sitta kvar vid makten.

Vid besöket har sheriffen låtit meddela att man kommer att behandla Donald Trump som vilken annan misstänkt brottsling som helst, med undantag för den stora säkerhetsapparaten. Det innebär bland annat att han fotograferas, vägs, mäts och får sitt fingeravtryck taget samt ögonen scannade.

Borgen på över två miljoner

Sedan tidigare är Trumps borgen satt till 200 000 dollar, omkring 2,2 miljoner kronor. Frigivningsvillkoren för expresidenten beskrivs som mer omfattande än mot andra medåtalade. Han är bland annat förhindrad att använda sociala medier för att attackera vittnen eller medåtalade i fallet.

Ordern förbjuder också Trump att kommunicera ”direkt eller indirekt” om fallet med medåtalade eller vittnen i fallet, förutom genom sina advokater.

LÄS MER: Donald Trump utropar sig själv som vinnare av debatt han inte deltog i

LÄS MER: Premium Trumps advokater överlämnade sig till sheriffen

LÄS MER: Publikens ilskna utbrott efter attacken mot Donald Trump