Under tisdagen håller brittiska premiärministern Theresa May och USA:s president Donald Trump en gemensam pressträff under tisdagseftermiddagen.

Premiärminister Theresa May lyfter fram ländernas täta samarbete sedan andra världskriget och samarbeten i Syrien, och USA:s stöd i olika kriser.

– Men som premiärministrar och presidenter före oss, och de som de kommer efter, kan vi ibland ha olika åsikter om hur vi ska möta utmaningar, säger Theresa May.

Hon lyfter bland annat fram att båda länderna är inställda på att Iran inte ska kunna skaffa kärnvapen – men de ser olika på hur målet ska uppnås.

Donald Trump betonar också ländernas långa vänskap sedan andra världskrigets D-dag och hur amerikaner och britter sida vid sida stred mot nazistregimen.

– Som vi har diskuterat under våra möten delar vi många mål och prioriteringar runt om i världen. Jag vill tacka folket i Storbritannien för deras stöd i vår kamp mot IS. Som vi berättade för en månad sedan har IS:s kalifat blivit komplett utraderat.

Tidigare under dagen har världsledarna haft ett möte i premiärministerns bostad på 10 Downing Street.

Under måndagskvällen var Donald Trump en av de 170 inbjudna gästerna till drottning Elizabeth II:s kungliga bankett.

Bankett hölls på Buckingham Palace och alla gästerna hade någon form av koppling till USA, kulturella, diplomatiska eller ekonomiska.

Donald Trump utbringade en skål under middagen:

– För den eviga vänskapen mellan våra invånare, våra nationers vitalitet och för drottningen, sa presidenten.

Under onsdagen ska Donald Trump, drottning Elizabeth II och prins Charles besöka Portsmouth i södra England för att uppmärksamma D-dagen, då de allierade i andra världskriget landsteg i Normandie.

