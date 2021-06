Donald Trump lägger ned sin blogg efter en månad

Det var i början av maj som den tidigare presidenten Donald Trump lanserade sin nya kommunikationskanal ”From the Desk of Donald Trump” – i all väsentlighet en blogg. Detta som ett drag för att kunna kommunicera med sina supportrar och för att få dem att sprida material på Twitter och Facebook, som ju stängde av Trump efter stormningen av Kapitolium den 6 januari.

Bloggen blev ett fiasko

Vid lanseringen kallade Donald Trump sin blogg för en ”ledstjärna för frihet” – en plats där man kan tala fritt och tryggt. Men bloggen blev allt annat än en succé – intresset höll i sig i en dag. 159 000 interaktioner den första dagen blev till 30 000 dagen efter, för att sedan aldrig komma upp i över 15 000, sammanfattade Washington Post för någon vecka sedan. Nu, mindre än en månad efter lansering, plockas sidan ner från Trumps privata sajt.

– Den kommer inte att komma tillbaka, säger Trumps rådgivare Jason Miller till CNBC.

– Det var bara tänkt som ett stöd till det bredare arbete vi genomför nu.

Exakt vad det ”bredare arbetet” innebär är oklart. Det har tidigare talats om att Trump ska starta en egen sociala medier-kanal, men om det säger inte Miller någonting nu. Däremot ger han en liten hint på Twitter. På frågan om utvecklingen är en föraning om att Trump kommer ansluta till en annan sociala medier-plattform svarar Jason Miller: ”Ja, det är det faktiskt. Håll ögonen öppna!”

