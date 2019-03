Under fredagskvällen kom beskedet: USA:s president Donald Trump lägger in sitt veto mot senatens beslut under torsdagen att upphäva det nationella nödläge som presidenten utropat.

Trump kallar resolutionen om att upphäva nödläget för ”farlig” och obetänksam”, rapporterar New York Times.

Omröstningen i senaten hölls efter att representanthuset redan hade röstat för resolutionen. Detta gjordes i slutet av februari, då 232 demokrater tillsammans med 13 republikaner röstade för att blockera undantagstillståndet.

På torsdagskvällen stod det klart att även senaten röstade för resolutionen att stoppa nödläget.

I senaten blev siffrorna 59-41.

Redan i går, efter beskedet, flaggade den amerikanska presidenten upp för att han skulle lägga in veto då han twittrade:

”VETO!”

Nu krävs två tredjedels majoritet

Donald Trump har använt sitt veto för första gången som amerikansk president, rapporterar amerikanska medier på fredagskvällen.

Beskedet från Trump gör att man nu skickar tillbaka resolutionen till kongressen.

För att upphäva hans veto behöver två tredjedelar av senaten samt representanthuset rösta för det.

Enligt New York Post är det ett scenario som troligen inte kommer att hända.

Donald Trump vill behålla det nationella nödläget för att kunna få till den omtalade muren till Mexiko. Foto: POLARIS / POLARIS POLARIS IMAGES

Trump vill runda kongressen

Bakgrunden till konflikten är att presidenten bad kongressen om pengar till den mur mot Mexiko som han länge lovat att bygga för att stoppa strömmen av migranter söderifrån. Kongressen sade nej, varpå presidenten utropade nationellt nödläge för att kunna finansiera sin mur i alla fall.

President Donald Trump uttalade sig inför journalister i Vita huset under fredagskvällen och förklarade att det är hans främsta plikt att skydda nationen. Han kritiserade kongressens beslut att blockera det nationella nödläget och menade att det sätter ett obegränsat antal amerikanska invånare i fara.

– Kongressen har friheten att släppa igenom det här beslutet och min plikt är att lägga mitt veto. Jag är väldigt stolt över att lägga in mitt veto, säger Trump.

Donald Trump fortsatte med att beskriva situationen vid gränsen till Mexiko:

– Folk hatar ordet invasion, men det är vad det är, säger Trump.