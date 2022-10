Donald Trump intygade att lögnerna var sanna

Ex-president Trump och hans allierade visste mycket väl att deras anklagelser om valfusk i Georgia var falska. Ändå fortsatte de driva frågan, såväl offentligt som i domstolar. Det slår en federal domare fast i ett 18-sidigt beslut på onsdagen.

Beslutet kommer som ett svar på att Trumps advokat John Eastman vägrat lämna in mejl mellan honom och Trump med hänvisning till att kommunikation mellan en advokat och dennes klient är hemlig. Den regeln gäller dock inte om det kan antas att advokaten i fråga hjälpt sin klient att begå brott.

”Mejlen visar att president Trump kände till att de specifika siffrorna om valfusk var felaktiga och att han fortsatte att prångla ut dem, både i domstol och till allmänheten”, skriver domare David O. Carter i sitt beslut.

”Domstolen finner att dessa e-postmeddelanden är tillräckligt relaterade till och främjande för en konspiration för att bedra USA.”

Bland annat gällde detta falska påståenden om att 10 000 döda hade röstat i Georgia.

Intygade att lögnen var sann

I ett av mejlen skriver Eastman att Trump signerat en stämning i Georgia, men att han senare fått klart för sig att åtminstone vissa anklagelserna i stämningen är felaktiga. Han skriver vidare att det inte vore korrekt att skriva under och lämna in denna stämning även i federal domstol. Ändå är det just vad som händer. Trump skrev även under ett dokument där han intygade att allt stämde såvitt han kände till.

I ett annat mejl skriver Trumps advokater att det kan vara nog att ha ett mål väntande i HD, utan att ha fått en dom, för att försena ett beslut från Georgia.

”Detta e-postmeddelande, satt i kontext med andra dokument, visar tydligt att president Trump lämnade in vissa stämningar utan målet att få rättslig hjälp, utan för att störa eller försena kongressens arbete den 6 januari genom domstolarna”, skriver Carter.

Carter har gått igenom sammanlagt över 562 dokument, inklusive mejl, inför beslutet. 33 av dessa dokument slår nu domare Carter fast att Eastman måste överlämna till kommittén som utreder stormningen av Kapitolium den 6 januari. Senast den 28 oktober ska Liz Cheney och övriga medlemmar av kommittén ha dokumenten.

John Eastman var advokaten som la upp hela planen om att falska elektorer skulle skickas till Washington och se till att Trump, trots förlusten i valet, skulle sitta kvar som president. Han fick också stor uppmärksamhet innan valet, då han skrev en artikel där han hävdade att nuvarande vicepresident Kamala Harris inte var amerikansk medborgare och därför inte kunde bli vicepresident. Även här hade han fel.

