Facebooks besked: Trumps avstängning ligger fast

Donald Trump har varit bannlyst från Facebook sedan stormningen av Kapitolium i januari.

Under onsdagen beslutade en oberoende tillsynsnämnd att beslutet var rätt och att Trump ska fortsätta vara blockerad från sociala medie-plattformen, enligt NBC News.

Facebook instiftade nämnden förra året för att hantera användare som protesterat mot plattformens moderering och regler. Besluten som fattas är inte bindande men vd Mark Zuckerberg har tidigare lovat att följa nämnden.

Startar egen plattform

Under tisdagen meddelade Donald Trump att han, precis som tidigare utlovat, startat upp sin egen plattform – ”From the Desk of Donald J. Trump”.

I nuläget är plattformen rätt så barskrapad, då endast Trump kan dela med sig av inlägg. Men expresidentens rådgivare Jason Miller har utlovat att en mer avancerad plattform kommer inom kort.

”Det här är inte en ny social media-plattform. Vi kommer att ha mer information om när det gäller det inom en mycket nära framtid”, skriver han på Twitter.

