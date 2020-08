Donald Trump besöker sin sjuke lillebror Robert

Vita Huset har nu bekräftat att presidentens yngre bror, Robert Trump, vårdas på sjukhus i New York, vilket ABC News var först med att rapportera.

Nyhetssajten rapporterar att broderns tillstånd är okänt men att flera källor uppger att han är ”väldigt sjuk”.

Vita Huset: ”Jag kan bekräfta uppgiften”

Donald Trump väntas besöka sin bror på sjukhuset under fredagen, uppger källor till CNN.

– Jag kan bekräfta uppgiften att presidentens bror vårdas på sjukhus, säger biträdande pressekreterare Judd Deere till CNN.

Så sent som i juni vårdades Robert Trump på sjukhuset Mount Sinai intensivvårdsavdelning, i New York, under en vecka, rapporterar ABC News.

– De har ett väldigt gott förhållande, säger Vita Husets pressekreterare Kayleigh McEnany till ABC News.

Robert Trump stämde brorsdottern

Robert Trump organiserade Trump-familjens stämningsansökan mot brödernas brorsdotter Mary Trump, i ett försök att stoppa hennes bok ”Too much never enough” som beskriver Donald Trump i mindre smickrande ordalag.

Robert Trump uttalade sig då om att han var ”djupt besviken” över brorsdotterns beslut att skriva boken och att ”hela familjen är så stolt över min underbare bror”.

