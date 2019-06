Donald Trump anklagad för våldtäkt

E. Jean Carroll, 75, har en lång karriär som journalist bakom sig, och var redan under 1990-talet ett stort namn i mediebranschen, med ett eget teveprogram och artiklar i Elle, Playboy och Esquire.

I sin senaste bok gör hon upp med män som hon påstår har utsatt henne för övergrepp, däribland Donald Trump.

Hon skriver att hon av en slump stötte ihop med Trump inne på varuhuset Bergdorf Goodman på Manhattan ”sent 1995 eller tidigt år 1996” och att han kände igen henne.

E. Jean Carroll på framsidan av senaste numret av New York Magazine, klädd i klänningen som hon påstår att hon bar när hon blev attackerad av Donald Trump. Foto: New York Magazine

Trump, som då var gift med sin andra fru Marla Maples, bad henne att hjälpa honom att hitta en present till en kvinna.

Efter att ha gått med på att vara hans smakråd blev Carroll, enligt egen utsago, lotsad till underklädesavdelningen.

Väl där ska Trump ha hållit upp en spetsbody, och bett henne att pröva den.

Hon skriver att hon för att avleda Trump skämtsamt föreslog att han skulle pröva den själv.

”Han stötte in sin penis i mig”

När de sedan nådde omklädningsrummen ska Donald Trump ha tryckt upp henne mot en vägg i ett bås och ”dragit ned hennes tights”.

”Han forcerade sina fingrar runt mina privata delar och stötte in sin penis halvvägs - eller hela vägen, jag är inte säker - in i mig,” skriver Carroll i ett utdrag från boken som publiceras i New York Magazine.

På framsidan till tidningen står E. Jean Carroll klädd i samma klänning som hon bar den dagen hon påstår att hon blev våldtagen av USA:s nuvarande president.

Klänningen, skriver Carroll, har hon inte burit sedan dess.

”Det här var vad jag hade på mig för 23 år sedan när Donald Trump attackerade mig i ett omklädningsrum på Bergdorf Goodman”, står det.

Hon skriver i boken ”What Do We Need Men For? A Modest Proposal”, som släpps den 2 juli, att hon berättade för flera vänner om övergreppet och fick rådet att inte anmäla.

”Glöm det, han har 200 advokater,” ska en vän ha sagt till henne.

En talesperson för Vita Huset kallade Carrolls berättelse för ”en totalt falsk och orealistisk historia som kommit upp till ytan 25 år efter att det hände och som har skapats enbart för att skada presidentens anseende.”

E. Jean Carroll är den 16:e kvinnan som anklagat Donald Trump för sexuella övergrepp.

