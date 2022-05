Esme uppges ha uppsökt sjukhus i oktober 2019 med efter komplikationer under sin graviditet.

Hon satt sedan häktad i två år innan hon tills vidare släpptes i oktober 2021. Men i måndags, den 8 maj, dömdes hon till slut som skyldig till mord – och 30 års fängelse, enligt människorättsorganisationen Citizen Group for the Decriminalization of Abortion.

El Salvadors abortlagar tillhör de mest strikta i världen och i de flesta fall rapporterar vårdpersonal aborter till myndigheterna. Landets lagar innebär att i princip alla typer av aborter är förbjudna, även vid graviditet i samband med våldtäkt eller incest, men också i fall där graviditeten utgör en livshotande fara för kvinnan.

Den typen av abortlagar riskerar att drabba kvinnor från fattiga områden med sämre tillgång till adekvat vård för att minska riskerna för missfall eller dödfödsel.

Kvinnor som genomför en abort riskerar uppemot åtta års fängelse men många kvinnor, bland annat efter dödfödsel, har dömts för mord och då erhållit betydligt längre fängelsestraff, som i fallet med Esme.

Men Esme är långtifrån ensam.

Foto: Camilo Freedman / TT NYHETSBYRÅN

12 000 svenskar protesterade

Under de 20 senaste åren har El Salvador dömt över 180 kvinnor efter att de tvingats göra abort av medicinska anledningar eller drabbats av dödfödsel, enligt brittiska The Guardian.

2017 dömdes Evelyn Hernández Cruz till 30 års fängelse för mord efter att ha drabbats av komplikationer som ledde till dödfödsel, vilket då uppmärksammades av Amnesty.

Efter att hon förts till sjukhus anmäldes hennes dödfödsel till myndigheterna av sjukhuspersonalen på plats.

Men efter flera turer, och flera överklaganden, släpptes Evelyn Hernández Cruz fri i juli 2020.

Bland annat skickade 12 000 svenskar protestmejl till åklagaren i fallet, enligt Amnesty.

Evelyn Hernandez dömdes till fängelse i 30 år 2017 efter ett missfall. Foto: SALVADOR MELENDEZ / AP TT NYHETSBYRÅN Teodora Vasquez dömdes till 30 års fängelse för abort. Efter en straffomvandling 2018 släpptes hon, efter 10 år i fängelse. Foto: EPA / TT NYHETSBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Kändisarnas kampanj – mot presidenten

I December 2021 lanserades en kampanj – ”Free the 17”, ”Frige de 17” – som frontades av flera kändisar, däribland America Ferrera, Milla Jovovich och Kathryn Hahn.

Kampanjen riktade sig till president Nayib Bukele, vars administration tidigare har kallat abort för ”ett folkmord”. I en intervju 2020 menade presidenten att även våldtäktsoffer borde vara tvungna att fullfölja sina graviditeter.

Efter kampanjstarten har åtta tidigare dömda kvinnor i El Salvador frigivits, enligt The Guardian.

Så sent som i februari frigavs en kvinna efter att ha avtjänat elva år av ett 30 år långt fängelsestraff till följd ett tidigare missfall.

Elsy, Kenia, Evelyn och Karen, fyra kvinnor i El Salvador som dömts till långa fängelsestraff efter att ha anklagats för att ha gjort abort men släppts tidigare. Nu kämpar de för att få de resterande kvinnorna frisläppta. Foto: Rodrigo Sura / EFE

Vidare har kvinnorättsorganisationer och aktivister i El Salvador hjälpt till att få 60 dömda kvinnor frisläppta sedan 2009, enligt Vice.

Den 8 mars i år – på den internationella kvinnodagen – demonstrerade tusentals kvinnor i huvudstaden San Salvador i El Salvador.

– Det är min kropp, abort är min rättighet, skanderade kvinnorna, enligt nyhetsbyrån AFP.

Foto: SOPA Images / TT NYHETSBYRÅN

Skickar varning till amerikanska folket

Advokaten Paula Avila-Guillen, som arbetar med mänskliga rättigheter och är ansvarig vid Women's Equality Center, säger att USA borde ta lärdom av El Salvadors ”förtryckande abortlag” med anledning av den kvinna, Esme, som nu fängslas. I USA är abortfrågan just nu högst aktuell och en ny lag där kan hindra kvinnor från att göra abort – eller fängslas om de trots det genomför en abort.

– Esmes dom är ett förödande steg bakåt i den process som har gjorts rörande kriminaliseringen av kvinnor som drabbas av akuta missfall i El Salvador, säger hon till The Guardian.

Paula Avila-Guillen säger vidare att i länder där abort är en kriminell handling tvingas kvinnor bevisa att att aborten de facto var akut eller inte gick att undgå.

– När de inte kan eller inte har resurserna för att göra det, eller helt enkelt inte blir trodda, riskerar de att fängslas, säger hon till The Guardian.

– Alla i USA borde rikta sina ögon mot El Salvador just nu för att förstå exakt vad en framtid utan Roe innebär, säger Paula Avila-Guillen vidare.

Med ”Roe” syftar Paula Avila-Guillen på vad som kallas ”Roe vs Wade”, ett av de mest kända rättsfall som har behandlats av Högsta domstolen i USA. Domslutet då, 1973, innebar fri abort fram till vecka 24, och något som kom att ingå i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv för samtliga amerikaner i samtliga delstater.

Demonstrationer utanför USA:s högsta domstol efter de läckta dokumenten. Foto: ALLISON BAILEY/NURPHOTO/SHUTTERSTOCK

I början av maj avslöjade Politico att den federala aborträtten i sin nuvarande form i USA kan vara på väg att avskaffas.

Läckta dokument visade att Högsta domstolens konservativa ledamöter vill se förändrade abortgarantier och riva upp den allmänna rätten till abort i USA. Domarna i Högsta domsolen utses av den sittande presidenten och under sin tid vid makten utsåg Donald Trump tre domare, vilket i praktiken innebär att sex av nio domare är konservativa.

I ett läckt utkast till ett majoritetsbeslut i Högsta domstolen menade domaren Samuel Alito domen från 1973, ”Roe vs Wade”, var ”allvarligt felaktig och djupt skadlig”.

Dokument som senare bekräftades vara äkta av chefsdomaren John Roberts.

Förändringar på gång i USA

Om den allmänna rätten till abort rivs upp är det upp till varje delstat att införa egna abortregler. Regler som inte behöver anpassa sig till ”Roe vs Wade”. Vice skriver att ”minst 20 stater” förväntas förbjuda abort så blir fallet.

De nya uppgifterna kritiserades omedelbart av president Joe Biden.

– Om det här beslutet står sig står vi inför en omvälvande förändring, förklarade Biden när han svarade på frågor i samband med att han skulle gå ombord på presidentplanet Air Force One.

Även vicepresident Kamala Harris reagerade.

– Kvinnors rättigheter i USA är under attack. Om domstolen upphäver ”Roe vs Wade” är det ett direkt angrepp på friheten, menade hon under ett tal nyligen.

”Vi är djupt bekymrade”

Ett beslut rörande abortlagarna i USA väntas komma under sommaren.

Men flera delstater vill skärpa, eller har redan skärpt, sina respektive abortlagar och dessa kan träda i kraft om den allmänna aborträtten rivs upp.

I Oklahoma har i princip samtliga aborter förbjudits, såvida graviditeten inte innebär en direkt livsfara för kvinnan – och den som bryter mot lagen riskerar uppemot tio års fängelse.

– Vi är djupt bekymrade över vad som händer i USA för vi kan se vad som händer när ett land inför totalförbud för aborter, säger Elida Caballero Cabrera, vid den amerikanska organisationen Women’s Equality Center, till Vice.

– Kvinnor stigmatiseras och skickas i fängelse bara för att ha haft ett medicinskt eller akut missfall eller dödföddes, fortsätter hon.

Enligt Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi, kan en ny lag i USA har stor påverkan globalt.

Om inte annat i utvecklingsländer.

– Man vågar inte för man är beroende av amerikanskt bistånd till exempel, säger Kristina Gemzell Danielsson till Läkartidningen, och fortsätter:

– USA har en extremt stor makt och kan utöva en press på många länder.