Dömd för krigskritik – stöttas av Wagner

När Alexeij Moskaljov, 54, i tisdags dömdes till två års fängelse för att ha misskrediterat armén var han inte på plats i rättssalen. Han hade satts i husarrest i början av mars i väntan på rättegången, men försvann natten innan rätten meddelade domen.

Enligt domstolen har han rymt – vilket inte bekräftas av mannens försvarare som inte träffat sin klient sedan i måndags, rapporterar Reuters.

– För tillfället är jag i chock, om jag ska vara ärlig, säger advokad Vladimir Bilijenko till nyhetsbyrån.

Wagnerledaren: ”Orättvist”

Wagnergruppens ledare Jevgenij Prigozjin har engagerat sig i domen. Han kallar den ”orättvis” eftersom dottern ”kommer att tvingas växa upp på ett barnhem” – och kräver att Wagneranslutna advokater får arbeta tillsammans med försvaret, skriver Reuters.

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War tolkar Prigozjins engagemang som ett försök att behålla relevansen och främja sitt eget rykte genom att framställa Wagnertoppen som en ”enad front mot rysk byråkrati”, skriver de i sin senaste analys:

”Prigozjins svar på Moskalevs dom är särskilt ironiskt med tanke på att Prigozjin från början var en av de största och mest högljudda anhängarna av lagen om att straffa dem som ”misskrediterar” ryska styrkor.”

Skolan kontaktade polis

Det var i april förra året som flickan ritade flera bilder med robotar som avfyrades mot en familj som stod under en ukrainsk flagga, och en annan med texten ”ära till Ukraina”, skriver The Guardian.

Skolan larmade polis som förhörde flickan och tog en närmare titt på pappans sociala medier. Där hade han postat inlägg där han kallade den ryska regimen för ”terrorister” och beskrev den ryska armén som ”våldtäktsmän”.

Fallet har engagerat ryska människorättsorganisationer och fått stor uppmärksamhet.

Försvaret kommer att överklaga domen, skriver Reuters.

WAGNERGRUPPEN Wagnergruppen är ett privat legoknektsbolag med inofficiella kopplingar till den ryska statsledningen. Dess högste ledare och främste finansiär är Jevgenij Prigozjin. Gruppen bedöms ha fått utföra uppdrag som den ryska staten eller armén inte vill ta ansvar eller behöva redogöra för. Gruppen omnämndes först i samband med Rysslands annektering av Krimhalvön 2014. Senare har den dykt upp i många länder där Ryssland söker inflytande: Syrien, Libyen, Sudan, Venezuela, Centralafrikanska republiken, med flera. Styrkorna anklagas för mängder av krigsförbrytelser. Källa: TT Visa mer