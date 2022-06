De misstänkta övergreppen skedde under ett par år under 2010-talet, då mannen var anställd på äldreboendet. Tre av de drabbade kvinnorna är nu avlidna. Mannen misstänks även ha spelat in våldtäkterna och spridit dem på nätet.

Han är även åtalad för kränkande fotografering, grovt förtal och grovt barnpornografibrott. Mannen själv nekar till brott.

Domen, som ursprungligen skulle ha meddelats i dag, skjuts upp till den 7 juli klockan 11:00.