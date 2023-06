Dolda rådgivarna bakom Kristerssons nya strategi

Statsminister Ulf Kristersson har de senaste veckorna gett uttryck för nya och inom Moderaterna delvis främmande politiska idéer och förslag – som har en helt annan tonalitet än budskapet inför valet – då fokus låg på hårdare tag.

I en uppmärksammad intervju i Expressen förra veckan pratade Kristersson om behovet av att begränsa biltrafiken i större städer och nya vindkraftsparker utanför Sveriges kuster.

Budskapet har väckt visst internt rabalder och en hel del kritik, som Aftonbladet rapporterat om.

– Vi är en del som ställer oss frågande till det här och som inte känner igen oss, säger en tongivande moderat Expressen pratat med.

I sitt stora Almedalstal var det dags igen, men nu talade Kristersson i stället om att Moderaterna ska prioritera välfärden snarare än skattesänkningar och gå fram med stora socialpolitiska reformer för att förebygga brottslighet redan i väldigt unga åldrar. Alltså precis det Magdalena Andersson och Socialdemokraterna efterfrågat – men aldrig riktigt preciserat.

– Vi bekämpade en gång framgångsrikt Fattigsverige med en unik blandning av rationell syn på kunskap, ganska närgångna sociala reformer, familjeplanering och skötsamhetsideal. Jag tror att vi måste göra samma resa en gång till. Sverige behöver nu en ny mer ingripande socialpolitik, sa Kristersson i sitt tal, som till stor del handlade om just sociala frågor.

Plockades in efter PM Nilsson

Den som till största del skrivit talet är hans nya statssekreterare Anna Dahlberg, som har ett förflutet som politisk redaktör på Expressen ledarsida, som betecknas som obunden liberal.

Hon plockades in av Ulf Kristersson i våras efter PM Nilssons avgång på motsvarande post, och Anna Dahlberg är i dag en av statsministerns mest centrala rådgivare – trots att hon inte har någon bakgrund i Moderaterna.

Som ledarskribent på Expressen drev Dahlberg flera av de frågor som återfanns i Almedalstalet, som att välfärden måste prioriteras före generella skattesänkningar. Även att socialpolitiken måste bli mer ingripande, bland annat genom just familjeplanering för att minska barnkullarna i utsatta områden, har Dahlberg drivit på för.

Hon har i flera fall också drivit en linje helt på tvärs med det parti hon nu arbetar för, med hård kritik mot Moderaternas klimatpolitik och ett förespråkande av förbud mot vinstdrivande friskolor.

Anna Dahlberg är heller inte ensam i den innersta kretsen runt Ulf Kristersson om att ha plockats in utifrån. För där återfinns även Johan Jakobsson, även han med liberal bakgrund som stabschef och partisekreterare i dåvarande Folkpartiet under början av 2000-talet. Därefter har han varit lobbyist i näringslivet, fram till att Kristersson utsåg honom till statssekreterare i höstas med ansvar för just strategisk kommunikation.

Ska tilltala väljare som gått till S

Både Johan Jakobsson och Anna Dahlberg har varit centrala när den nya strategin som nu kommer till uttryck tagits fram, tillsammans med stabschefen Alexandra Ivanov och presschefen Siri Steijer.

Syftet med strategin och den delvis nya tonaliteten från Kristerssons sida är att tilltala de väljargrupper som gått till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna sedan valet.

– Det handlar om att kunna säkra en stabil majoritet även nästa mandatperiod genom att tilltala breda väljargrupper, och även mittenväljare ska känna sig hemma i den här regeringens totala erbjudande, säger en källa med insyn.

Inom kretsen runt Kristersson gör man också analysen att det i dagsläget bara är Moderaterna som kan vinna de väljare över blockgränsen som krävs för att kunna bli återvalda 2026.

– Det faller främst på oss att göra det, säger en med insyn.

Personer i Kristersson närhet betonar samtidigt att det sociala engagemanget är genuint från statsministerns sida, och att rådgivarnas roll inte ska överdrivas.

– Anna Dahlberg har legat i topp tillsammans med PM Nilsson när det gäller opinionsbildare som han lyssnat på och tagit mycket intryck av. Det är skälet till att de fick jobbet. För att Ulf vill ha mer av det som de förespråkat.

Kristerssons svar om det höga tonläget: ”Tar inte ansvar för andra”