En djurrättsaktivist gick under täckmantel och fick jobb på Laboratory of Pharmacology and Toxicology, LPT, i Mienenbuttel utanför Hamburg i Tyskland.

Aktivisten arbetade på laboratoriet från slutet av december 2018 till mars 2019 och menar att han har sett flera olika djurförsök på bland annat hundar, apor och katter.

Personen menar att djuren levde under fruktansvärda förhållanden och att personalen var våldsamma mot djuren.

På bilder syns apor hängandes på rad längs med en vägg, fastspända i metallselar. På andra bilder syns även hur aporna skriker.

Aporna behandlades värst av djuren, menar aktivisterna.

Djurrättsaktivisten ska även ha sett hur hundar fick rör och kapslar nedtryckta i sina halsar. Hundarna ska sedan ha lämnats lidande och blödande.

Katterna ska ha fått uppemot 13 injektioner om dagen av outbildad personal och lämnades sedan för att lida.

Testar gifter på djuren

Djurrättsorganisationen Cruelty Free International menar att laboratoriet testar hur mycket gifter eller kemikalier djuren klarar av, för att sedan kunna avgöra vad en säker dos skulle vara för en människa.

Genom att antingen matas, injiceras eller andas in ett ämne mäts de toxiska effekterna på djuren. Ofta framkallar dessa kräkningar, blödningar, andningssvårigheter, organsvikt – eller i värsta fall död.

Djuren får medvetet varken smärtlindring eller bedövning när testerna utförs.

Hundar lämnades blodiga för att dö.

– Djuren viftade fortfarande på sina svansar när de fördes i väg för att bli avlivade, hundarna var desperata efter mänsklig kontakt, säger Friedrich Mullen, från den tyska djurrättsorganisationen Soko Tiershutz, till Daily Mail.

Friedrich Mullen menar att aporna var de som behandlades allra värst.

– De hölls i trånga förhållanden i små burar. Flera av djuren utvecklade tvångsmässiga tendenser och kunde ses gå runt i cirklar, säger Mullen till Daily Mail.

Vill att det ska stänga

Djurrättsaktivisterna har nu anmält laboratoriet till polisen som i sin tur ska utreda laboratoriet.

– Vår utredning har avslöjat ett skrämmande djurlidande, otillräcklig vård, dålig praxis och brott mot europeisk och tysk lagstiftning, säger Michelle Thew, vd för Cruelty Free International, till Daily mail.

Vidare menar Michelle Thew att de nu vill verksamheten ska stängas ned. Laboratoriet har inte kommenterat fallet.

