Dokumentet visar: Einar drog in 22,5 miljoner

Under rapparen Nils ”Einár” Grönbergs sista år som artist drabbades hans verksamhet ekonomiskt hårt av Covid-19. Det visar Einárs bolag NS1 Productions årsbokslut för 2020/2021 som Expressen har tagit del av. Årsredovisningen är påskriven och undertecknad av Lena Nilsson, Einárs mamma.

Av bokslutet framgår att bolagets omsättning minskade från 2019/2020 från 16,9 miljoner kronor till 5,5 miljoner och vinsten, efter finansnetto, från 7,6 miljoner kronor till en förlust på en miljon kronor.

”Utbrottet av Covid-19 har påverkat omsättning och resultat negativt i form av uteblivna konsertframföranden och uppskjutna produktioner”, skriver mamman i helårsbokslutet.

För det sista verksamhetsåret hade bolaget totala tillgångar på 6,9 miljoner kronor och det egna kapitalet var på tre miljoner kronor – en minskning med 30 procent jämför med året innan.

Under åren med bolaget drog Einár in 22,5 miljoner. Men hade också höga utgifter. Under räkenskapsåret 2020 spenderade företaget 5,5 miljoner på ”råvaror och förnödenheter” – under fjolåret 2,3 miljoner.

Kriminella kopplingarna

De senaste åren har Einár varit en av landets mest framgångsrika artister. Han var Sveriges mest spelade artist på Spotify 2019 och belönades med två Grammis ifjol.

Samtidigt har han haft kopplingar till gängmiljön. När han slog igenom som 16-åring dedikerade han musikvideon till en gängledare från Enskededalen som kort dessförinnan blivit mördad.

De senaste åren har han i sin musik och på sociala medier haft samröre med personer från bland annat Bandidos, Västeråsnätverket, ”Husbys hyenor” och ”Dödspatrullen”.

2020 utsattes han för en kidnappning av det kriminella Vårbynätverket. De försökte sedan utpressa honom på tre miljoner kronor.