Dokument visar: Kina undanhöll viktig virusdata för WHO

USA:s president Donald Trump har gått till hårda angrepp på WHO och dragit in det amerikanska stödet till organisationen. Han beskyller WHO för att gå Kinas ärenden och i början dolt coronavirusets omfattning.

Sant är att WHO tidigt berömde Kina, liksom även Trump gjorde. WHO:s chef Tedros Adhanom prisade bland annat Kina för att ”sätta en ny standard för hur man bemöter ett utbrott”.

Kina hade varit mycket mer förteget när ett annat coronavirus, Sars, spreds 2002 och 2003. Men i själva verket var frustrationen står inom WHO även denna gång kring kinesiskt hemlighetsmakeri.

Viruset började dyka upp i december i den kinesiska storstaden Wuhan. Den 9 januari meddelade Kina offentligt att ett nytt coronavirus var i omlopp, men att det inte smittade mellan människor.

WHO:s ordförande Tedros Adhanom lovordade Kina offentligt. Men internt på WHO var frustrationen stor med kineserna. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / AP TT NYHETSBYRÅN

Vi får minimal information

Redan den vecka som började den 6 januari växte irritationen på WHO över bemötande från Kina. Det kom för lite information från kineserna.

– Vi får minimal information, klagade epidemiologen Maria Van Kerkhove i ett internmöte som AP tagit del av.

– Det är helt klart inte tillräckligt för att göra någon planering.

Klagomål om situationen i januari

Michael Ryan, chef för nödsituationer vid WHO:s, klagar redan i början av januari på att situationen påminner om Sars:

– Det är exakt samma scenario, där vi gör oändliga försök att få uppdateringar om vad som pågår.

Han jämför också med situationen med ebolautbrott i Kongo.

– Detta skulle inte hända i Kongo och hände inte i Kongo. Vi behöver se data. Det är absolut nödvändigt vid denna tidpunkt.

En mycket viktig information var exempelvis covid-19:s genetiska uppsättning. Enligt AP:s information hade tre olika kinesiska laboratorier avkodad viruset, men det dröjde över en vecka därefter innan WHO fick tillgång till genuppsättningen.

– Vi är för närvarande i ett läge där de ger oss informationen 15 minuter innan den dyker upp på CCTV (kinesiska statstelevisionen, red anm), säger WHO:s högsta representant i Kina, Gauden Galea.

Ville pressa kineserna hårdare

En del på WHO ville pressa kineserna hårdare, men det fanns också en rädsla att det skulle slå bakut och få kineserna att minska på samarbetet.

Det skulle också dröja två veckor efter att genuppsättningen publicerades innan WHO fick tillgång till data om patienter och konkreta fall. Efter det första offentliga tillkännagivandet den 9 januari så dröjde det två veckor innan Kina medgav att viruset verkligen spreds från människa till människa.

Det är tydligt att vi hade kunnat rädda många liv

Från det att ett kinesiskt labb först avkodade viruset den 2 januari till dess att WHO tillkännagav ett internationellt nödläge, så hade viruset utbredning ökat med 100, kanske 200 gånger.

– Det är tydligt att vi hade kunnat rädda många liv och undvikit många dödsfall om Kina och WHO hade agerat snabbare, säger Ali Mokdad, professor vid University of Washington till AP.

Det finns i dag – över fem månader senare – över 6,5 miljoner bekräftade fall av covid-19. Över 386 000 har avlidit.