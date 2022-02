Under fredagen slår nästa storm till.

Det blåser snålt över Nord- och Centraleuropa och än värre lär det bli.

I stormvädret som drog in under torsdagen omkom flera personer i Tyskland och Polen – nu stålsätter sig Storbritannien för stormen Eunice, som drar in fredag morgon.

När stormen väl når Sverige kommer den ha minskat i styrka – här väntas i stället snöslask och på sina håll stormbyar.