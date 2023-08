Mackenzie Shirilla var 17 år när hon, hennes pojkvän och hans vän var ute med bilen. Då körde hon i 160 km/h in i en tegelbyggnad som kostade livet på Dominic Russo och Davion Flanagan.

Hon döms nu för att ha kört in i byggnaden med flit och straffet väntas bli 15 år fängelse till livstid. Dessutom blev hon av med körkortet på livstid.

Innan Mackenzie Shirilla fick sin dom läste hon upp ett tal i rättssalen.

– Dominics och Davions familjer, jag är så ledsen. Jag hoppas att ni en dag kan förstå att jag aldrig skulle låta detta hända eller göra det med flit. Jag önskar att jag kunde komma ihåg vad som hände, sade hon gråtandes.

– Vi var alla vänner, och Dom var min själsfrände. Jag önskar att jag kunde ta all er smärta ifrån er. Och till min familj, tack för allt ert stöd och all kärlek ni ger. Jag älskar er så mycket.

Dominics mamma, Christine Russo, uttryckte innan domen att Mackenzie Shirilla ska vara glad över att hon lever och att hon fortfarande har en framtid.

– Dom och Davion blev berövade på sin framtid, sina förhoppningar och sina drömmar. Mackenzie visade ingen nåd mot Dominic, inte heller mot Davion, sade Christine Russo.

Dominic Russo och Mackenzie Shirilla. Foto: Gofundme

Sonens pappa önskar henne inte livstid

Pappan till Dominic Russo tycker själv inte att Mackenzie Shirilla ska tillbringa resten av sitt liv i fängelse, trots det hon gjort.

– Det är hemskt för alla. Ja, jag förlorade min son och det är tufft för vår familj, men jag vill inte att hennes liv förstörs också. Det kommer inte få mig att må bättre, säger Frank Russo till NBC News.

Enligt domaren var Mackenzie Shirilla ”ett bokstavligt helvete på hjul” och hon valde att krascha med bilen när det var få vittnen på plats. Samtidigt menar åklagaren att Mackenzie Shirilla varit hotfull mot pojkvännen innan kraschen och valde att avsluta förhållandet genom att krocka in i väggen med flit.

Två veckor innan kraschen hade det unga paret haft en dispyt som lett till att Mackenzie Shirilla hotat sin pojkvän med att krocka med bilen när hon skjutsade honom. Hon riktade även andra hot mot pojkvännen samma månad som kraschen inträffade.

Oroade sig över körkortet

I rättegången spelades en video upp från bilkraschen, som visar hur Mackenzie Shirilla accelererar mot tegelväggen och därefter hörs en krasch. Domaren berättar att trots att Mackenzie Shirilla kört ihjäl två unga personer så verkade hon mestadels vara orolig över hur det skulle bli med körkortet.

– Under utredningen frågade hon om de bara kunde dra in hennes körkort i 10 år. Det är svårt att förstå hur en person som just orsakat två personers död kan vara orolig över sina körrättigheter, sade domaren.