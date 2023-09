Larmet kom in till polisen klockan 06.10 på måndagsmorgonen.

En privatperson hade då hittat en död person i närheten av ett tågspår i Haninge.

Nu har polisen spärrat av platsen och är där med flera resurser.

Polisen har inlett en förundersökning om mord och vill i nuläget inte uttala sig något mer om personen som hittats, som ungefärlig ålder eller kön.

– Vi vet inte vem den här personen är, men det är ett arbete som pågår just nu, att försöka identifiera vem det är. Annars är vårt huvudfokus just nu på den här anträffandeplatsen där vi upprättat avspärrningar och har tekniker ute just nu. Vi använder oss av hundar i området för att se om det finns något annat inressant i terrängen som kan vara till nytta i utredningen, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson hos Stockholmspolisen.

