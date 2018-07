Polisen kopplades in under söndagskvällen men det var först under måndagsförmiddagen som man kunde konstatera att det rörde sig om en människokropp. Att polisen väntade med att åka ut till platsen berodde på att terrängen bedömdes vara svårtillgänglig, rapporterar Vimmerby Tidning som var först med nyheten.

– Förbipasserande har anträffat den här avlidna personen. Det är svårt att säga hur länge den här personens har legat där, det är ute i terrängen mer eller mindre, säger Kim Hild vid polisen.

Det är ännu oklart om något brott har begåtts.

– Vi är på plats nu med patrull som kommer att göra sin initiala bedömning. En rättsmedicinsk undersökning behöver göras på kroppen innan vi kan veta mer, men är det så att man inte kan utesluta brott eller misstänker brott så kommer vi att spärra av platsen, säger Hild.