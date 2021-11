Samtalet till polisen kom klockan 18.48 på tisdagen.

Enligt polisen har en person fallit från hög höjd och hamnat på en annan person nere på golvet.

– En person konstaterades avliden och ytterligare en person avled på väg till sjukhuset, säger Magnus Jansson Klarin vid polisen.

Polisen uppger vidare att de nu spärrat av Uppsala konsert och kongress.

– Det har varit mycket folk på plats på grund av konserten, säger han.

– Vi försöker utreda exakt vad som inträffat.

Arrangören: ”Alla befinner sig i chock”

Klockan 19.30 skulle föreställningen ”Thank you for the music” ha börjat i stora salen. Föreställningen är en hyllning till Björn & Benny och deras musik och bland andra Kalle Moraeus medverkar.

Konsertarrangören MTLive skriver på Facebook att de ställt in konserten och att ”alla befinner sig i chock”.

”Kvällens konsert i Uppsala har ställts in med kort varsel. Tyvärr måste vi meddela att det har hänt en fruktansvärd händelse på konserthuset UKK i Uppsala”, skriver MTLive.

Martin Johnsson på MTLive utvecklar för Expressen:

– De är fruktansvärt chockade. Det är en helt osannolik händelse 20 minuter innan man ska gå på scen och göra en konsert för 900 personer. Så händer något sådant här. Det är fruktansvärt, säger Martin Johnsson.

Han berättar vidare att de nu kommer se över eventuell krishjälp till artisterna och ensemblen.