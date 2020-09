DN/Ipsos: Stödet större för SD/M/KD än januaripartierna

Opinionsläget inför riksdagsvalet. Föregående mätning anges inom parentes.

S: 26 (27)

M: 20 (20)

SD: 20 (21)

V: 9 (10)

C: 8 (7)

KD: 7 (6)

MP: 4 (4)

L: 4 (3)

Övriga: 2 (2)

Så gjordes undersökningen:

Ipsos har under perioden 8–21 september intervjuat 1521 röstberättigade väljare. Utifrån ett slumpmässigt urval gjordes 305 intervjuer via talad telefoni och 401 via sms-länk. Dessutom gjordes 821 digitala intervjuer med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. 1 341 har uppgivit partisympati.

Källa: DN/Ipsos.