Dina, 31: "Därför önskar jag att jag hade gjort abort"

”Jag blev våldtagen när jag var 17 år gammal. Jag fick ett barn när jag var 18. Mitt barn dog när jag var 19 år.”

Så inleder Dina Zirlott, från Alabama, USA, det personliga gästinlägget i Huffington Post Personal.

I dag är Diana 31 år gammal och nu vill hon berätta sin historia, för att göra ett inlägg i debatten om aborträtt i USA. Hon berättar att en kille från hennes skola våldtog henne när han var hemma i hennes familjehem för att se film. Efteråt lämnade han huset, och hon blev kvar med en känsla av skam och avgrundsdjupt mörker.

”Inom tre månader efter våldtäkten var mina betyg urdåliga. Jag hade hoppat av cheerleader-gruppen. Jag var ofta illamående och missade skolan. Jag gick ner i vikt. Jag var aktivt självmordsbenägen och gjorde planer för att genomföra det.” skriver hon.

Hennes mamma fick veta om våldtäkten flera månader efter att den hänt, när hon hittade en självhjälpsbok för personer som utsatts, under dotterns säng. Hon tog med henne till läkaren för att testa dottern mot könssjukdomar.

Där fick hon göra graviditetstest – som visade att hon var gravid.

”Jag var så mentalt instabil månaderna efter våldtäkten, mitt medvetande var så bortsliten från min kropp att det aldrig slog mig att det illamående jag lidit av de senaste månaderna kunde ha en källa. Jag var skör. Min mage var knappt svullen. Min mens hade alltid varit oregelbunden. Jag var giftig – vad kunde möjligen slå rot i mig?”.

Dina Zirlott är i dag 31 år gammal men lever med sorg efter vad hon utsattes för – och vad som kom efter. Foto: Facebook

Någonting var fel på barnet

Vid nästa ultraljud visade det sig att allt inte stod rätt till med barnet i magen, som Dina precis fått veta var en flicka. Det hade en allvarlig hjärnskada som skulle göra att hon skulle födas blind, döv, utan kognitiva förmågor och med diabetes, krampanfall och sömnsvårigheter.

”Listan över alla stora störningar hon skulle lida var enorm”, skriver Dina och fortsätter:

”Min mamma frågade vilka våra alternativ var, men jag var redan åtta månader in i graviditeten och vad tvungen att gå hela graviditeten ut. Vid den här tiden var abort tillåtet i Alabama upp till det stadiet att barnet skulle kunna överleva en födsel, vanligen efter mellan 24-26 veckors graviditet. Det var redan för sent för mig. Även om jag kunde söka mig utanför delstatens gränser för att försöka hitta någonstans för att göra en sen abort skulle jag hindras av tid, pappersarbete, politik och pengar.”

Föddes in i lidande

Flickan, som fick namnet Zoe, föddes utan förmåga att ens äta, men Dina och hennes familj lyckades hitta sätt för henne att få i sig mat och tog hand om henne hemma tills hennes kropp inte orkade mer.

”Jag kunde inte föreställa mig hur det skulle utvecklas under ett år, hur jag kunde vara så full av kärlek till detta barn och samtidigt önska att hon aldrig blivit född.”

Under sitt år vid liv upplever Dina att dottern inte hade ett värdigt liv. Samtidigt kom hon att älska henne mer än hon trodde var möjligt. Foto: Privat/Dina Zirlott

När Zoe dog var hon ett år gammal. Under de få månaderna hon levde hade hon gått igenom flera svåra infektioner och krampanfall och var flera gånger nära att dö av all medicin som pumpades in i hennes kropp.

När hon tillslut somnade in beskriver Dina det som en lättnad, även om det var en hemsk tanke, eftersom Zoe gått genom så mycket lidande.

”Om jag haft laglig möjlighet att välja sen abort, hade jag gjort det? Ja. Hundra gånger ja.”

Sorgen efter Zoe – och över att Zoe levt och lidit gnager ännu, 12 år senare.

Dina skriver att hon ”är i bitar”. I dag har Dina tre döttrar och skriver att hon älskar dem av hela sitt hjärta, men att hon hoppats på att livet skulle varit annorlunda och att hon sörjer det som togs ifrån henne i och med övergreppet.

”Det borde inte blivit så här. Om jag haft laglig möjlighet att välja sen abort, hade jag gjort det? Ja. Hundra gånger ja. Det hade varit en ynnest.

Zoe hade inte behövt uthärda så mycket smärta i hennes korta liv. Hennes hjärta hade stannat när hon var varm och säker inne i mig och hon hade skonats från allt som kom efter. Kanske jag hade skonats jag med.”

I dag har Dina 3 döttrar, men sörjer vad som togs från henne. Foto: Facebook

”Det är våra kroppar och våra liv”

Dina skriver vidare om hur hon ser hur hat kastas mot offer för sexuella övergrepp, mot kvinnor som tagit det smärtfulla slutet att genomföra en abort.

”Jag ser nu på när våra kroppar fortsätter exploateras och utnyttjas för ignorant politik. Att döma utan kontext är den värsta formen av feghet.” skriver hon.

Dina avslutar sitt inlägg i Huffington Post:

”Jag talar för min dotter som jag aldrig hörde gråta. Jag talar för den 17-åriga flicka nedtryckt mot en köksbänk. Jag talar för den främmande kvinna jag blivit. Och jag talar för alla kvinnor som mig, dem som kom innan och som kommer efter, som har varit eller kommer hamna i samma sits. Det är våra kroppar och våra liv.

Vi ska inte behöva be om lov att bestämma vad som är bäst för oss och våra barn, även de som kanske aldrig får födas – och de som kanske aldrig borde fötts.”