Bilderna från övervakningskameran visar hur Diana Sanchez skriker av smärta i sin cell vid Denver County jail, USA.

Hon låg på rygg på en ”kall, hård bänk några meter från en toalett”, skriver Mirror. Där pågår förlossningen – och Diana är helt själv.

Hon lämnades ensam med sina värkar i cellen. Foto: Denver County jail

Diana Sanchez häktades två veckor tidigare, den 31 juli 2018, misstänkt för identitetsstöld. Sex timmar innan hon hon födde sin son Jordan meddelade Diana vakterna, menar hon.

Under hela morgonen ska hon ha sagt till vakter och sköterskor ”minst åtta gånger” att hon har sammandragningar enligt ett klagomål till myndigheten.

Advokaten: ”Brist på medlidande”

Trots att personal var medveten om det kommande barnet lämnades hon ensam i smärtorna i flera timmar utan smärtstillande.

En kort stund efter att Diana Sanchez födde sitt barn kom en sköterska in, som enligt Sanchez ska ha stått utanför cellen och tittat in under förlossningen, och lyft upp den nyfödda sonen.

– Han plockade upp bebisen som om han aldrig hade sett en bebis i hela sitt liv, säger Sanchez advokat Mari Newman.

– Jag menar, bristen på någon form av medlidande är häpnadsväckande.

Här föder hon barnet i cellen. Foto: Denver County jail

Personalen ska inte ha ringt efter en ambulans förrän efter hon födde, enligt Diana Sanchez.

I onsdags skrev advokater på en stämningsansökan där de menar att häktespersonalen var medveten om att Sanchez skulle föda och bestämde sig för att inte ta henne till sjukhuset för att det var ”obekvämt”.

Några dagar efter att hon födde sa Diana Sanchez:

– Smärtan var obeskrivlig. Men det som gör mest ont är att ingen brydde sig.

Foto: Denver County jail

En talesperson för polismyndigheten i Denver skriver i ett uttalande till BBC att vårdinstanserna erbjuder ”omfattande sjukvård vid båda våra häkten” och att professionell personal finns på plats för att erbjuda vård.

”Vi känner för alla som är häktade när de är gravida, inklusive Sanchez”, står det i uttalandet.

”Sanchez var vid den medicinska enheten och togs om hand av vårdpersonalen när hon födde sitt barn.”

Talespersonen uppger att myndigheten har ändrat sina regler för att säkerställa att gravida häktade förflyttas till sjukhus direkt.