På tisdagen sänds premiärprogrammet av ”Di TV Bostad”, ett tv-magasin med fokus på den svenska bostadsmarknaden. Ämnet är högaktuellt inte minst just nu under den pågående coronakrisen. Digitala tjänster, dolda fel och sommarhus är några teman som dyker upp under säsongen.

I premiärprogrammet resonerar experter om trender på bostadsmarknaden och hur corona påverkar allt.

– Arbetslösheten är avgörande för hur det kommer att gå på bostadsmarknaden framöver. Om en stor del av dem som blivit varslade skulle bli arbetslösa kommer inte bostadsmarknaden vara immun mot krisen, säger Robert Boije, chefsekonom SBAB, i premiärprogrammet.

Ger tips om bolånet

Flera banker erbjuder numera sina kunder att ansöka om amorteringsfrihet. Skandias bolåneexpert svarar på om det är läge att binda bolånet.

Premiären tar även upp trenden med VR-visningar. Att mäklare erbjuder virtuella visningar av bostäder blir allt vanligare och tros öka i och med att vi förväntas hålla fysiskt avstånd till varandra.

– Jag tror att kunderna har lärt sig ett nytt beteende när vi går in i en normaliserad värld, berättar Erik Wikander, vd Mäklarhuset, i programmet.

Fördjupande magasin

Di TV är Sveriges ekonomi-tv-kanal som bevakar börsen och aktuella ekonomiska och politiska frågor genom programmen ”Morgonkoll”, ”Börsmorgon” och ”Ekonomistudion” som sänds måndag-fredag på Di.se.

”Di TV Bostad” är ett fördjupande magasin med fokus på bostadsmarknaden som sänds varannan tisdag med premiär 28 april. Di TV är ett samarbete mellan Dagens industri och Expressen TV.