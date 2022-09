Detur ställer in flygresor: ”finns behov av omstart”

Expressen har varit i kontakt med flera svenskar som befinner sig på turistorten Alanya i Turkiet och som uppger att de hotats med att bli utslängda från sina hotell om de inte betalar tusentals kronor för återstoden av sin vistelse. Boendet är redan betalt då resenärerna köpt ett paket genom Detur där resa och boende ingår, men enligt de turkiska hotellägarna har Detur inte betalat sin del.

Anledningen som angavs var att bolaget hade köpts upp av ett annat bolag, att betalningarna till hotellen var tillfälligt frysta och att gästerna därför skulle lägga ut pengar för att återbetalas senare.

Sedan Expressens artikel publicerades på torsdagsmorgonen har personer uppgett att de slängts ut från sina hotell alternativt lämnat självmant eftersom de vägrat att betala.

Detur ställer in flera resor

Nu skriver SVT Nyheter att Detur ställt in flera resor från Sverige. En buss i Sundsvall med 50 personer fick vända hem efter att bolaget ställt in resan och resenärer som skulle åkt från Göteborg till Kreta har informerats via mejl om att resan är inställd.

Också Expressen har varit i kontakt med en resenär som skulle till Turkiet i helgen, men som efter egna efterforskningar meddelats att såväl hotellbokningen som flyget har ställts in.

I ett mejl som Detur skickat ut till en resenär står det att ”det finns behov av en omstart för att säkerställa ett hälsosamt företag”, att bolaget ska få nytt kapital och att en omorganisation genomförs, enligt SVT.

Expressen har sökt Detur sedan onsdagen via både telefon och mejl, men utan att lyckas nå dem.