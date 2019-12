Detta händer om Boris vinner eller förlorar

Det har beskrivits som det viktigaste parlamentsvalet på decennier. Sant är att mycket står på spel, alltifrån Brexits öde till Storbritanniens framtida ekonomiska modell.

Premiärminister Boris Johnson hoppas att återvinna den majoritet som det Konservativa partiet förlorade vid valet 2017. Labour och Jeremy Corbyn har ingen realistisk chans att vinna en egen majoritet men kan beröva Johnson makten ändå.

Här är fyra val scenarier:

1. De Konservativa vinner en egen majoritet:

En triumf för Boris Johnson som tog över som premiärminister i juli i år. Han lovade förhandla om ett utträdesavtal med EU, han sa att han var den bäst lämpade att besegra Jeremy Corbyns Labour och har infriat bägge löften.

Nej, det blev ingen brexit den sista oktober som han lovat, men det blir det den sista januari nästa år. För ja, men en egen majoritet för de Konservativa så kommer utträdesavtalet att godkännas och Storbritannien lämnar EU.

Därmed inte sagt att brexitdramat är över. Nu måste britterna förhandla om sitt framtida förhållande med EU och det ska vara klart senast sista december 2020. Få tror att det är realistiskt. En större majoritet för de Konservativa gör det enklare för Boris Johnson att förhandla och få sin vilja fram.

Ett sånt valresultat kommer med stor sannolikhet också att leda till Jeremy Corbyns avgång som Labour ledare. Han har då förlorat två val i rad.

2. De Konservativa blir största parti men ingen egen majoritet:

En slags repris på valet 2017, alltså. Boris Johnson lär försöka sitta kvar genom att hitta ett parti att stödja sig emot. Det blir svårt.

Hans företrädare Theresa May fick stöd av nordirländska DUP, men DUP avskyr det utträdesavtal som Johnson förhandlat fram. Den vägen känns inte framkomlig längre.

Om Nigel Farages brexitparti kommer in - men nej, det ser inte ut så - så kan Johnson räkna med stöd där.

Mellan 2010 och 2015 satt de Konservativa i koalition med Liberaldemokraterna. Det lär inte hända igen. Liberaldemokraterna vill till 100 procent att Storbritannien ska vara kvar i EU. Och partiet gillar inte Boris Johnson.

En möjlig kompromiss för ett stöd från Liberaldemokraterna, skulle vara om Boris Johnson går med på en andra folkomröstning.

3. De Konservativa eller Labour blir jämnstora men ingen får majoritet:

Boris Johnson skulle antagligen sitta kvar till dess att det finns ett alternativ. Själv får han det mycket svårt i detta läge.

Det kan öppna vägen för Labours Jeremy Corbyn att bilda en minoritetsregering med stöd från skotska nationalistpartiet SNP och Liberaldemokraterna. Men SNP kräver i så fall en ny folkomröstning om ett självständigt Skottland.

Liberaldemokraterna kan stödja Labour till att börja med för att få igenom en andra folkomröstning om brexit. Labour har lovat att ännu en gång förhandla om utträdesavtalet med EU och sedan låta britterna rösta om de godkänner det avtalet eller föredrar att stanna kvar i EU.

Storbritannien skulle behöva begära än mer tid från EU och brexit skjutas upp till dess att folkomröstningen ägt rum. Labour har talat om att detta kan ta nio månader.

Detta scenario kan också sluta med att inget parti kan bilda regering och i så fall kan britterna tvingas ut i nyval ytterligare en gång.

4. Labour vinner en egen majoritet:

Det finns just ingen som tror att detta kommer att hända, men helt uteslutet är det förstås inte. Då heter Storbritanniens nya premiärminister Jeremy Corbyn och han flyttar möjligen in redan under fredagen.

Det skulle i så fall rejält skaka om det brittiska samhället. Det blir en ny folkomröstning om EU och inte omöjligt att britterna stannar kvar.

Samtidigt så har Labour lovat radikala, ekonomiska förändringar av det brittiska samhället, med omfattande nationaliseringar, en slags löntagarfonder i stora företag, kraftigt höjd företagsskatt, etc.

Storbritannien skulle under vänsterradikalen Jeremy Corbyn inleda ett ekonomiskt experiment, vars make Storbritannien inte sett sedan Labour tog makten vid andra världskrigets slut.

