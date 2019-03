Alla varor och tjänster från Storbritannien kommer att bli dyrare, komma in i landet långsammare, och alla regler som finns för att underlätta handel kommer att försvinna.

Så sammanfattar brexitsamordnaren Henrik Isaksson på Kommerskollegium ett no deal-brexit.

– Tänk dig att du har ett rullande band med varor som rullar smidigt, och så häller någon klister på det. Så kommer det bli med ett Storbritannien som kraschar ut ur EU, säger han.

Kan bli en brexit utan avtal – en krasch

Under tisdagen röstade det brittiska parlamentet nej till avtalet som premiärminister Theresa May försökta sälja in som ett vettigt avtal mellan EU och Storbritannien – där hon försökte blidka både de som vill stanna inom EU; men också de som vill gå ur.

Det gick inget vidare.

Förslaget röstades ner, med 149 rösters skillnad.

Under tisdagen i parlamentet i London, där det slutliga brexitbudet från EU röstades ner. Foto: MARK DUFFY / AP TT NYHETSBYRÅN

I kväll kommer parlamentet rösta för om man vill ha en hård brexit, alltså slänga alla avtal med EU överbord – och helt enkelt bara förklara sig som icke-medlemmar i EU.

Om en sådan brexit får grönt ljus kommer det innebära stora konsekvenser för EU – och för Sverige, menar Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

LÄS MER: Mays sista varning inför omröstningen

Expert: Utan avtal väntar kaos vid gränserna

– Det kommer bli en chock för näringslivet. Det kommer leda till en sämre ekonomisk utveckling för Storbritannien, som sedan kommer fortplanta sig i EU, säger Katarina Lundahl.

Hon menar att de värsta effekterna av en kraschbrexit kommer vara synlig i de stora ekonomiska skeendena.

Theresa May utanför Downing Street i dag onsdag. Ikväll är det ännu en omröstning om brexit. Foto: JUSTIN NG / STELLA PICTURES/RETNA/AVALON.RED B4867

Svenska företag som exporterar till Storbritannien måste börja fylla i tulldeklarationsblanketter och varor måste börja kontrolleras vid gränsen.

– Det finns en risk för kaos vid den brittiska gränsen, särskilt eftersom de saknar vana och infrastruktur för tulldeklarering, säger Katarina Ljungdahl.

Även tullavgifter kan komma att behöva betalas, även om Storbritannien gör sitt bästa för att meddela omvärlden att man inte vill ha några tullar.

Japanska bilar blir dyrare

En av de industrier som kommer påverkas mycket är fordonsindustrin.

Men även kommer brittiska bilar bli dyrare om tullavgifterna kommer på plats efter 29 mars.

En ny elbilsmodell presenterades från Nissan 2018. Foto: PETER FOLEY / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

– Men om man ser på det som kommer drabbas värst så är det japanska bilmärken som producerar nästan alla sina bilar för Europa i Storbritannien, säger Henrik Isaksson.

– De bilarna kommer att beläggas med tullavgifter på cirka 10 procent, säger han.

66 000 jobb hotas

Storbritannien är Sveriges sjätte största exportmarknad för varor, och under 2017 exporterades värden för över 80 miljarder kronor dit.

Enligt beräkningar från Kommerskollegium är det ungefär 66 000 svenska jobb som är ett direkt resultat av handeln med Storbritannien – både .

– Det gäller alltså både företag som exporterar direkt till Storbritannien men också underleverantörer, säger Henrik Isaksson, brexitsamordnare och ekonom vid Kommerskollegium.

De varor som exporteras mest av till Storbritannien från Sverige är bland annat – cider.

– Storbritannien vår största exportmarknad av cider. De älskar vår cider verkar det som, säger Henrik Isaksson.

Och Sverige kan komma att sätta tullavgifter på cider om det blir en no deal-brexit. Hur mycket ciderflödena från de brittiska kranarna kommer påverkas av en krasch återstår att se, menar Henrik Isaksson.

LÄS MER: Labour öppnar för ny folkomröstning om brexit

Skogsvaror blir dyrare

En av de vanligaste varorna som exporteras till Storbritannien är skogsvaror. Det är en industri som också beror på mycket arbetskraft, och därför kan det bli en bransch som drabbas av no deal-brexit menar Henrik Isaksson.

Svenskt timmer är populärt i Storbritannien. Foto: CHRISTER WAHLGREN

– Papper, pappersmassa och timmer står för ungefär 18 procent av all vår export till Storbritannien, säger han.

Det man kan säga med säkerhet är att stor osäkerhet råder, och kommer fortsätta råda om det blir en no deal-brexit. Ingen ekonomi eller ekonomiska samarbeten mår bra av oförutsägbarhet.

– Det vi ser nu är en allmän osäkerhet. Ingen vet vad som kommer hända, säger Henrik Isaksson.

Under onsdagskvällen kommer det brittiska parlamentet alltså att rösta. Och vill de inte ha en brexit utan avtal väntar en ny omröstning – på torsdag.

Då gäller det om man ska skjuta fram brexitdatumet från 29 mars till något ovisst datum i december. Men det återstår att se vad EU säger om det.