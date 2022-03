Detaljerna som gjorde att Akilov kunde gripas

Den 7 april 2017 är en solig vårdag och Drottninggatan i Stockholm är full av folk. Klockan 14.53 denna fredagseftermiddag får polisen det första larmet om att människor skadats av ett fordon på gatan.

Rakhmat Akilovs 570 meter långa skräckfärd längs den fullpackade gågatan i centrala Stockholm kantas av död och förödelse. Under några minuter mejar terroristen i lastbil ned människor på gatan.

Han mördar fem: skoleleven Ebba Stefansdotter Åkerlund, 11, från Stockholm; psykologen Maïlys Dereymaeker, 31 år, från Belgien; Spotifychefen Chris Bevington, 41, från Storbritannien; läraren Mari Kide, 66, från Trollhättan; läraren Lena Wahlberg, 69, från Ljungskile.

Tio människor skadas – och många får psykiska sår som de lider av än i dag, fem år senare.

Ebba Stefansdotter Åkerlund. Foto: PRIVAT Chris Bevington. Foto: BEVINGTON FAMILY/EPA TT NYHETSBYRÅN Maïlys Dereymaeker. Foto: PRIVAT Lena Wahlberg. Foto: PRIVAT Marie Kide. Foto: PRIVAT Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Ett Olof Palme-ögonblick”

– Drottninggatan är ett Olof Palme-ögonblick. Alla minns var de var och vad de gjorde. Alla tycks ha en relation till händelsen, säger Åsa Erlandsson, DN-journalist och författare till ”Drottninggatan” som kommer ut på förlaget Mondial.

– Ofantligt många drabbades, det är som ringar på ett oändligt hav. Rakhmat Akilovs handling pågår fortfarande i människors liv och själ. Den ligger under huden, så nära, säger hon.

Åsa Erlandsson. Foto: OLLE SPORRONG ”Terrordådet på Drottninggatan” ges ut av förlaget Mondial. Foto: MONDIAL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

I boken skildrar hon den oberättade dramatiken kring gripandet av Akilov.

Efter ett par timmars resultatlöst letande beslutar åklagaren 17.30 att offentliggöra en bild på den misstänkte gärningsmannen. Nu börjar jakten på allvar – och tågvärdar på Arlanda Express rapporterar att han siktats på väg till Arlanda flygplats.

Filmas på bensinmack

Nationella insatsstyrkan gör sig beredd att rycka ut till Arlanda. Men den jagade mannen har lämnat flygplatsen redan en och en halv timme tidigare. Nu vandrar han på en glest trafikerad bilväg i Märsta, ungefär en mil från Arlanda. Klockan 19.12 filmas han av en övervakningskamera på en bensinstation en kilometer från Märsta Centrum.

En 35-årig man tror sig känna igen den efterspanade mannen och larmar polisen. Larmoperatören Sara tar emot samtalet. Hon för tipset vidare men hennes överordnade inom polisen vill inte skicka ut en patrull, allt enligt författaren.

Sara uppmanar tipsaren att följa efter mannen som börjar gå i väg från bensinstationen. Tipsaren är rädd, men hon övertalar honom. I boken skildras deras samtal:

»Jag kan inte följa efter honom!« säger han.

»Jo! Du har ringt oss om en misstänkt terrorist!« svarar Sara och manar på.

… Tipsaren samlar mod och börjar krypköra efter mannen som rör sig bort från bensinmacken, mot löfte om att polisen ska höra av sig så fort de närmar sig. Men tiden går.”

Sträcker upp armarna

Till slut ropas ärendet ut i polisradion. Det låter som ett rutinärende, en personkontroll. Polisstaben tycker inte att tipset är tillräckligt hett för att Nationella insatsstyrkan ska åka dit. Polispatrullen Emma och Alex befinner sig långt från Märsta, men åker dit trots det oklara läget.

Klockan 19.55 får de syn på en haltande man på vägen. Emma hoppar ur bilen och rusar mot bilen, mannen sträcker upp båda händerna i luften. Också Alex springer emot mannen – som lägger sig på mage med armarna rakt fram.

– Det var jag som körde lastbilen. Jag är från IS, säger mannen, enligt boken, när poliserna frågar vem han är.

Här grips Akilov i Märsta. Foto: POLISEN / TT NYHETSBYRÅN

De sätter på honom hand- och benfängsel.

Åsa Erlandsson kartlägger hur ”en blandning av mod och slump” ledde till att Rakhmat Akilov kunde gripas så snabbt. Hon förklarar att bara tillfälligheter gjorde att terrordådet inte fick en ännu blodigare upplösning – och att Akilov inte lyckades komma undan.

”Fick med rätta rosor”

– Alla minns dramatiska bilder på poliser som sprang gatan fram med dragna vapen. Polisen satte in allt de hade, ledig personal ringde in sig, alla ville jobba. Poliser riskerade sina liv när de gick in på Åhléns trots rapporter om skottlossning där, säger hon och fortsätter:

– Polisen fick med rätta rosor av allmänheten. Men ett par nyckelpersoner som inte är poliser bidrog till att terroristen greps. I boken finns tidigare ohörda historier om den tysta dramatiken som blev avgörande. Som visar hur komplext det polisiära arbetet är och hur både skicklighet och tur kan avgöra.

Poliser med dragna vapen på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Foto: TOMAS ONEBORG / SVD TT NYHETSBYRÅN Polisbil med blommor utanför Åhléns tre dagar efter terrordådet på Drottninggatan. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Författaren berättar om larmoperatören Sara som stod på sig trots att hennes överordnade inte ville lyssna. Om privatpersonen Micke som obeväpnad förföljde terroristen i 45 minuter. Om polispatrullen Emma och Alex som oförberedda grep in mot en terrorist..

– Det var en helt vanlig patrull som grep Akilov, de sprang rakt in i det. Det kunde ha slutat med döda poliser. Akilov kunde ha haft självmordsbälte, vapen, han kunde ha tagit gisslan, säger Åsa Erlandsson.

Ville dö martyrdöden

Men Akilov, som förklarat att han ville dö martyrdöden, sträckte händerna i luften och gav upp direkt.

– Akilov misslyckades med alla sina planer. Han ville ha ihjäl så många möjligt, han planerade att själv dö som martyr. Han räknade med att IS skulle ta på sig ansvaret för dådet. I stället hamnade han med handfängsel och ansiktet i gruset på en väg i Märsta, säger författaren.

Rakhmat Akilov. Foto: POLISEN

Hon säger att Akilovs mobiltelefon var det viktigaste beviset, men att polisen och utredarna inte tömde Akilovs konton på sociala medier eller mejl. Av hans mobiltelefon framgår att han var anhängare av terrorgruppen Islamiska staten (IS) och att han hade flitig kontakt med personer kopplade till IS.

– Akilov blev inget namn bland likasinnade efter dådet. Han ville bli ryktbar, men fick bara enstaka hyllningar. Avgörande var att IS inte tog på sig ansvaret, det blev ännu ett misslyckande för honom, säger Åsa Erlandsson som fick Stora journalistpriset 2017 i klassen Årets berättare för sin bok ”Det som aldrig fick ske: Skolattentatet i Trollhättan”.

Utdrag ur "Terrordådet på Drottninggatan" Utdrag ur ”Terrordådet på Drottninggatan” av Åsa Erlandsson, utgiven på förlaget Mondial. KAPITEL 16 »DET GRÖVSTA BROTT SVERIGE UTSATTS FÖR« Han går lätt framåtböjd med tunga axlar och har ett tunt skägg som liknar svart sockervadd. Genom åren har jag som journalist sett många misstänkta mördare ledas in i olika rättssalar, människor som på alla tänkbara vis haft ihjäl sina offer. Men det som nu sker, den 13 februari 2018 några minuter efter nio, i den underjordiska säkerhetssalen i Stockholm, har jag aldrig varit med om. Det är en misstänkt terrorist som leds in, iförd häktets gröna kläder och med händerna i handbojor. Sist av alla sätter han sig på sin plats bredvid sin tolk och sina advokater Johan Eriksson och Robin Söder, mitt i salen. Det är knäpptyst, allt stannar upp. Ingen viskar eller pysslar med sina mobiler som vi måste ha liggande synliga i knät så att vakterna kan se att vi inte smygfotograferar. Allas blickar tränger igenom det skottsäkra glaset som vi journalister sitter bakom när Rakhmat Akilov för första gången visar sig. I en sal intill finns fler platser för målsägande och allmänheten och i ytterligare en sal inne i rådhuset följer människor rättegången via länk. Det är ett historiskt ögonblick och många som köat hela morgonen i det lätta snöfallet utanför får vända om på grund av platsbrist. I tio månader har Akilov levt isolerad i en cell, avskuren från omvärlden. Promenaden till rättssalen, i handbojor omgiven av vakter, är det längsta han gått på snart ett år. Alla tittar på honom. I bänkraderna runt mig sitter journalister från flera länder och försöker fånga minsta detalj, minsta rörelse, hur viktig eller oviktig den än må vara. Rättegången är på flera sätt unik. Det är den största terrorrättegången i svensk historia och första gången ett fullbordat terroristbrott riktat mot Sverige prövas sedan lagstiftningen infördes år 2003. På den åtalades bänk sitter en misstänkt terrorist som greps levande. Det här är så sällsynt att polis och säkerhetstjänst i flera andra länder följer rättegången noga. Det är en viktig dag för hela Europa, en chans att få lära sig mer om radikaliseringsprocesser och få veta vad som rör sig i en terrorists huvud. I vanliga fall får de drabbade berätta först men här har hela rättegångsordningen kastats om, för att minska risken att Akilov ska krokna och tystna. Det får inte hända. En hel värld vill höra honom svara på frågan: Varför? * »Han kör på folk, han är helt galen! Drottninggatan för fan, skicka allt du har! Tryck på knappen för i helvete, tryck på knappen, tryck på knappen!« Under rättegångens första dag kastas vi tillbaka till brottsplatsen när åklagaren spelar upp Ann-Charlott Jubels larmsamtal i högtalarna. Det här är en uttänkt strategi eftersom en rättegång inte bara är juridik utan retorik. Greppet fungerar. Larmsamtalet är ett så kraftfullt och samtidigt oväntat anslag att Ann-Charlotts förtvivlade röst hänger kvar i salen långt efteråt. juridik utan retorik. Greppet fungerar. Larmsamtalet är ett så kraftfullt och samtidigt oväntat anslag att Ann-Charlotts förtvivlade röst hänger kvar i salen långt efteråt. Hennes röst blir också snabbt ett eko i nyhetsrapporteringen eftersom larmsamtalet spelas upp gång på gång i radio och teve. I Ösmo söder om Stockholm kastar sig Ann-Charlotts väninna på cykeln och trampar så fort hon kan hem till Ann-Charlotts mamma som börjat bli dement. Radion står på och mamman frågar om det var hennes dotter hon hörde, varpå väninnan stänger av både radion och teven och drar en vit lögn för att inte skapa oro. »Nej, absolut inte. Det är bara något fel på radion.« * Ett stort antal drabbade samt deras anhöriga är inbokade att komma till säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt och vittna, fyra varje förmiddag och fyra varje eftermiddag, i en rättegång som kommer att pågå i nästan tre månader. De målsägandes namn läses upp, långt över hundra personer som enligt åklagaren har utsatts för terroristbrott eller försök till terroristbrott, samt tjugo personer som utsatts för framkallande av fara. Men de hade kunnat vara ännu fler. »Fem personer har dödats. Bevisningen kommer att visa att många fler skulle ha kunnat dödas. Många har skadats allvarligt och lever endast med anledning av tillfälligheter«, säger åklagaren Hans Ihrman som kallar dådet det grövsta brott Sverige utsatts för. Det tar tid att läsa upp alla namn och jag får påminna mig själv om att andas. Brottsoffer som inte känner varandra förenas i smärta och hämtar pappersnäsdukar eller lägger en tröstande arm på den som ser ut att behöva det. Akilov kastar ett hastigt öga över axeln mot oss åhörare, för att sedan parkera blicken i bordet framför sig. Så blir han sittande nästan hela rättegången igenom. Bredvid Akilov sitter tolken som översätter allt som sägs med diskret och snabb röst när åklagaren ställer frågor till honom. »Vad hade du för mål med att köra på Drottninggatan?« »Att mörda svenska medborgare.« »Vilka personer skulle du mörda?« »De som befann sig på den här gatan.« Någon kväver ett skri. Vi andra sitter tysta och tittar ner i knät. Visa mer