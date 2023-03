Detaljerna bakom SVT:s nästa stora avslöjande

Snart kommer ”Uppdrag granskning” att publicera programmen om bokbranschens stora dominant Salomonson agency, som representerar en lång rad stora författare: Leif GW Persson, Liza Marklund, Jens Lapidus och paret ”Kepler” med flera.

Enligt uppgift till ”Lägg ut” har SVT-redaktionen granskat miljonrullningen på agenturen; arbetsmiljö, arbetsmetoder och hur utgivningar styrs.

Enligt Bolagsverket är Niclas Salomonsson också storägare av Ahlander Agency som representerar ytterligare en rad kända författare.

– De hänger ihop och jobbar på samma sätt. Det är viktigt, om man slår ihop de här två har de ännu större makt, ännu mer inflytande, säger Kristoffer Lind, ägare av Lind & Co som också gör Förlagspodden.

Lind har intervjuats av ”Uppdrag granskning” om hans erfarenheter av Salomonsson Agency och berättar om ”en aggressivitet” som den framgångsrika agenturen jobbar med, som i hans egna erfarenheter inte varit olagliga, men enligt Förlagspodden-profilerna är arbetsmetoderna ”tveksamma”.

– Och det har de här författarna inga problem med så länge de tjänar pengarna, säger Lind.

SVT har under det senaste året också spelat in under bokmässorna i Frankfurt och Göteborg. I Tyskland spelade SVT in tillsammans med David Lagercrantz, den kände författaren som inte representeras av Salomonsson Agency.

– Jag gissar att de har ett stort scoop, annars hade inte satt i gång ett så omfattande arbete, säger Kristoffer Lind i ”Lägg ut”.

I veckans avsnitt av ”Lägg ut” går även Expressens Karin Olsson igenom Zlatan Ibrahimovics ”auktoritära gas” och att mediekritiken angående Qatar-uttalandet, enligt henne, varit inlindad – trots att han ”föredragit en diktatur framför demokrati”.

– Den auktoritära gasen fungerar. Man är så sugen på Zlatan som stjärna och hans återkomst att det är för spännande, man vill inte vara för kritisk, säger Karin Olsson.

Zlatan hyllar VM i Qatar: ”Allt var tio poäng”