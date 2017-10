Det mesta gick fel när May talade till partikollegorna

Theresa May var hes och hostade flera gånger under talet. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Theresa May var hes och hostade flera gånger under talet. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Komikern Simon Brodkin lyckades ta sig fram till Theresa May och ge henne en skatteblankett under hennes tal. Foto: PETER BYRNE / AP TT NYHETSBYRÅN

Mycket verkar gå emot Storbritanniens premiärminister Theresa May just nu.

Storbritanniens premiärminister Theresa May har flera tuffa månader bakom sig. Hennes allra viktigaste uppgift – förhandlingarna med EU om Storbritanniens utträde ur unionen – gör henne till en enkel måltavla för kritiker.

På onsdagen deltog Theresa May vid en partikonferens i Manchester. Hon skulle hålla ett linjetal och presentera en rad stora reformer – i syfte att ingjuta framtidstro bland partikollegorna. Samtidigt skulle talet visa att May själv är en handlingskraftig ledare.

Men talet i Manchester verkar ha blivit en mardröm för premiärministern.

Hostade genom hela talet

Enligt Daily Mail talade May med en märkbart hes röst, vilket fick henne att låta ansträngd snarare än inspirerad. Hon hostade flera gånger under det timslånga talet. Ironiskt nog hade May, inför talet, lovat att vara "en röst för dem utan röst".

Därtill strulande elektroniken – bokstäverna E och F föll bort från den konservativa loggan på skärmen bakom premiärministern.

För att göra ont värre lyckades även en ökänd komiker och upptågsmakare, Simon Brodkin, ta sig fram ända till podiet där han överlämnade en skatteblankett till Theresa May. Blanketten, en så kallad P45, användas när man byter jobb.

Piken gick helt enkelt inte att missförstå – samtidigt som den bristande säkerheten nu får skarp kritik.

När Simon Brodkin lämnade över skatteblanketten sa han att Mays Tory-kollega Boris Johnson bett honom göra det. Samme Boris Johnson beskylls ofta för att vilja manövrera bort Theresa May från makten. Spekulationerna lär inte avta nu.

Enligt Daily Mail gav premiärministern dock svar på tal och pikade samtidigt Labourledaren.

– Jag ska precis prata om någon som jag vill ge en P45 till – Jeremy Corbyn, sa Theresa May.

Löften om sänkta energikostnader

Premiärministern lovade också att göra reformer på energiområdet, huvudsakligen för låginkomsttagare och äldre som kämpar med att betala höga elräkningar. Därtill bad Theresa May om ursäkt för den misslyckade valkampanjen.

– Låt oss skärpa oss och ge landet den regering som behövs. För bortom allt detta, bortom skvallersidorna i tidningarna, bortom snacket på gatan, korridorerna och mötesrummen i Westminster, så fortsätter livet – vardagen för vanligt folk fortsätter. Och de måste vara vårt fokus i dag, sa Theresa May.

Tveksamt om folk kommer minnas May löften

Frågan är dock hur många som kommer minnas hennes löften om sänkta energikostnader och viljan att fokusera på vanligt folk.

Hennes ministerkollega, sjukvårdministern Jeremy Hunt, sa efter talet att han trodde att Mays hostattacker kommer blir "bland de mest berömda hostningarna någonsin", enligt Daily Mail.

Theresa May skämtade själv om sin hesa röst och hostattackerna genom en bild på Twitter.