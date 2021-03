Det här ska få loss jättefartyget i Suez

Ever Given gick på grund i Suezkanalen i tisdags. Hundratals andra fartyg sitter fast i kön som bildats bakom det grundstötta jättefartyget – något som beräknas kosta över 80 miljarder kronor om dagen i handel.

Därför blir kampen för att få loss fartyget alltmer desperat. Hoppet väcktes på fredagen, då man lyckades frigöra rodret.

– I går vid halv elva på kvällen rörde sig rodret och motorerna kunde starta. Vi hoppades på en stor framstöt, men tidvattnet blev väldigt lågt, säger Osama Rabie, chef för de egyptiska myndigheterna vid Suezkanalen, enligt New York Times.

Nyckelfaktorerna för att få loss fartyget i Suezkanalen

På lördagen arbetade 14 bogserbåtar för att försöka få loss det gigantiska – Ever Given är 400 meter långt och väger 200 000 ton – fartyget. Två stora försök gjordes sent på lördagskvällen och natten.

New York Times reporter befann sig ombord på en av bogserbåtarna och berättar om hur tre andra bogserbåtar ställde sig intill Ever Given, på styrbord sida, för att försöka hålla det stabilt. Andra bogserbåtar gjorde sig redo för att dra och knuffa loss fartyget, men tidvattnet kom och gick – utan någon större framgång.

Nu är det upp till ett antal nyckelfaktorer om man ska lyckas få loss båten inom en relativt snar framtid.

Högre tidvatten. På måndag beräknas vattenhöjningen bli uppåt en halvmeter – något experter hoppas ska kunna räcka.

Större och kraftfullare bogserbåtar. Några är redan på plats. Två till väntas på söndagen.

Tömma ballasttankarna. Högkapacitetspumpar är på plats och pumpar ut ballastvatten för att göra fartyget lättare. Hittills har 9 000 ton vatten pumpats ut.

Fortsatt muddring. Över 20 000 ton sand och lera har grävts bort. Grävandet fortsätter med full frenesi.

Kan dröja veckor

Om inget av detta hjälper kan det krävas att man börjar lyfta bort containrar från fartyget. En dyr, tidsödande och komplicerad process. John Denholm, ordförande i Storbritanniens sjöhandelsorganisation, säger till BBC att man förmodligen skulle behöva ta in specialutrustning, som en kran som kan nå 60 meter högt.

– Om vi behöver gå igenom den processen, misstänker jag att det handlar om veckor, säger han.

Ikea drabbas av stoppet i Suezkanalen

Ikea har över 100 containrar fast i Suezkanalen.

