Det händer om Donald Trump blir dömd

För första gången någonsin står USA inför möjligheten att en brottsdömd person kliver in i en presidentkampanj med stor chans att vinna valet. Donald Trump står anklagad i fyra olika fall, ett i New York, ett i Georgia och två statliga. Utredningarna går även framåt i en takt som sannolikt innebär att domar kan ha blivit fastslagna innan valdagen nästa år, skriver New York Times.

Konstitutionen i kombination med amerikansk lag har tydliga svar på en del av utmaningarna som uppstår om Trump skulle fällas, medan en del är helt outforskade.

Det kan hindra Trump

Det finns en del bestämda regler om vem som får kandidera till president i USA.

Du måste vara minst 35 år gammal, vara amerikansk medborgare född i landet och ha bott i USA i minst 14 år. Det finns däremot inga begränsningar kopplat till en kandidats brottsregister, enligt New York Times.

En av USA:s främsta experter på vallagar, Richard L. Hasen, menar att Trump fortfarande kan bli president om han skulle vinna valet 2024 och samtidigt vara dömd brottsling.

– Konstitutionen har väldigt få krav för att få vara president. Den hindrar inte någon som är åtalad, dömd eller ens avtjänar fängelse från att kandidera eller ta över presidentposten, säger han till CNN.

Presidentkandidaten Donald Trump står åtalad i fyra olika brottsfall i USA. Foto: ALEX BRANDON / AP TT NYHETSBYRÅN Donald Trumps ”mugshot” från häktet i Georgia har fått stor spridning världen över. Foto: POLARIS / POLARIS POLARIS IMAGES

En del juridiska experter har hänvisat till 14:e tillägget i konstitutionen, som innehåller en ”diskvalificeringsklausul” och hindrar personer som engagerat sig i ”uppror” mot landets säkerhet att inneha offentliga ämbeten. Trump själv har i flera intervjuer kallat detta för ”nonsens”, skriver NBC. Ett av åtalen mot den före detta presidenten är att Trump orsakade attacken mot Kapitolium genom att ifrågasätta valresultatet 2020 och uppmanade till våldsamheter.

Förlorar rösträtten

En annan fråga som har betydligt tydligare svar är huruvida Donald Trump själv får rösta i valet om han skulle bli dömd. Trump är röstregistrerad i Florida, och dömda brottslingar förlorar rösträtten i delstaten. De flesta brottslingar får sedan tillbaka rösträtten efter att straffet är avtjänat.

New York Times skriver att om något av fallen mot Donald Trump skulle leda så långt som till fängelsestraff, kan det i teorin gå att rösta på honom att bli president samtidigt som han själv inte kan rösta.

