KD-politikern imiterar den amerikanske presidenten när han återger introduktionsfraserna.

– ”Hello, this is president Donald Trump. I just want to thank you for the nomination to the Peace Prize.”

Under den drygt sex minuter långa konversationen som följer, om ”Mellanöstern, Balkan och handel”, funderar Magnus Jacobsson mest på om det är någon som skämtar med honom. Han sitter i bilen med sin dotter och är själv den som avrundar samtalet när de kommer till ridskolan.

– Det var ett intressant samtal men svårt att känna sig helt koncentrerad. De flesta förstår nog att situationen är lite surrealistisk, så det avslutades med att vi var framme vid stallet. Jag insåg efteråt att jag nog hade kunnat prata vidare.

Vad fick du för intryck av Trump?

– Han är väldigt amerikansk, och i den typen av samtal är amerikaner väldigt hjärtliga. Det var ett hjärtligt samtal.

Magnus Jacobsson blev uppringd av Donald Trump. Foto: OLLE SPORRONG USA:s president Donald Trump under ett telefonsamtal i Ovala rummet i januari 2017. Foto: POOL/ABACA / STELLA PICTURES/POOL/ABACA

Även om Donald Trump har valt att tolka det som att han personligen är nominerad till Nobels fredspris är Magnus Jacobsson glad över att få tillfälle att prata om det handelsavtal mellan Serbien och Kosovo som USA har medverkat till.

De senaste veckorna har den 52-årige riksdagsledamoten från Uddevalla ställt upp på oräkneliga intervjuer om telefonsamtalet, många är fascinerade av den kontroversielle presidenten.

Själv vill han inte välja sida i presidentvalet. Det allt hårdare debattklimatet i Sverige är delvis en import från polariseringens USA, anser Magnus Jacobsson.

Tar strid för migrationen

I sociala medier har hans nominering resulterat i kraftiga reaktioner, främst bland amerikanska debattörer.

– Antingen är jag den dummaste som finns eller näst intill Gud på jorden, beroende på vilket parti man stöder. Jag har inte fått några neutrala reaktioner. Men de tre regeringarna är positiva, och det är ändå de som skapar förutsättningar för fredlig utveckling på Balkan.

Det är också flyktingkrisen under Balkankriget på 90-talet som har påverkat den dåvarande KDU-ordföranden som politiker, inte minst i synen på migrationsfrågan.

Magnus Jacobsson tillhör den gamla skolans flyktingvänliga kristdemokrater, formade under Alf Svensson, och har uppmärksammats för att ta strid mot den nuvarande partiledningens allt stramare inriktning.

– I dag är människor från Balkan bland de bäst integrerade, många är chefer i Uddevallas näringsliv. Det är klart att en del invandrare kan fastna i kriminalitet, men det måste vi jobba med.

Kristdemokraternas före detta och nuvarande partiledare, Alf Svensson och Ebba Busch. Foto: ERIK ABEL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Fanns det färre kulturskillnader då?

– Jag tror inte det, men det är klart att det fanns färre synliga kulturskillnader. Mina muslimska vänner från Balkan använde inte sjal medan bland mina somaliska vänner använder nästan alla sjal. Det är en synlig symbol av tro.

Själv bär han en davidsstjärna i ena örat.

– Jag är väldigt frustrerad över att man inte får klä sig hur man vill. Men det går inte att hänga en sjal i örat.

Lämnade Livets ord

Magnus Jacobsson är uppvuxen med sin tro och beskriver sig som ”etnisk pingstvän”. Han är aktiv i församlingen i Uddevalla, men under fem år i slutet av 80-talet var han medlem i Ulf Ekmans rörelse Livets ord i Uppsala. Han ”kallades för avhoppare” när han slutligen flyttade tillbaka till Västkusten med sina barn och dåvarande fru.

– Det var en speciell tid. Men jag är inte långsint och har många kompisar i Livets ord. Jag har inget personligt agg mot Ulf Ekman, vi följer varandra på Twitter. Det här med att han blev katolik är rätt spännande.

Vissa skulle beskriva Livets ord som sektliknande. Upplevde du det så?

– Jag upplevde det nog inte som sektliknande, men det kan ha berott på min inställning. Jag tog det jag tyckte om och det andra brydde jag mig inte om. Men visst fanns det tendenser som var dåliga, annars hade jag inte flyttat. Det fanns ett visst mått av elitism och toppstyrning som jag inte trivdes med.

Magnus Jacobsson hade ensam vårdnad om sina barn efter skilsmässan. Foto: OLLE SPORRONG

Efter skilsmässan från sin exfru, som av ”olika skäl gjorde annat i livet”, hade Magnus Jacobsson ensam vårdnad om parets tre barn. Han var ensamstående förälder i sju år innan han gifte om sig och fick ytterligare en dotter.

– Det är tufft att vara ensamstående. Man får det inte att gå ihop. Jag hann inte med alla läxor. Att sitta på kvartssamtal där lärarna har åsikter om hur man är som förälder. Det där ständigt dåliga samvetet, man vill ge barnen lite mer men har inte ekonomi till det.

Ebba Busch pratar ofta om ”mom shaming”. Märkte du någon ”dad shaming”?

– Jag tror faktiskt det är värre för kvinnor. Att vara ensamstående pappa kunde vara lite fräckt på krogen, tills man sa att barnen bodde hemma hos en, då var man plötsligt inte lika intressant. Men många tycker att man är duktig som kille. Ingen säger till mammorna att de är duktiga, för de förväntas vara det. Det är inte rättvist.

Kampanjade mot SD

Innan han blev politiker jobbade Magnus Jacobsson nästan 18 år som väktare. Enligt honom är det ett jobb där man ”ser saker som andra inte ser”. I KD har han drivit på för att skärpa kriminalpolitiken.

Allt fler kopplar samman stor migration med ökad kriminalitet. Ser du ett sådant samband?

– I delar av Sverige tror jag att det är så. Jag är nattmänniska och har faktiskt roat mig med att ta tunnelbanan och bara åka ut ensam, till exempelvis Hallonbergen och ”Plattan”, för att förstå vad olika debattörer beskriver. Min känsla är nog att Stockholm har fått det tuffare. Vi är i ett läge där vi måste stifta lagar på ett annat sätt, exempelvis genom att titta på Danmark.

– Vi måste bryta rygg på buset, för det skadar de skötsamma invandrarna.

Magnus Jacobssons kampanj fick rubriker 2010. ”Syftet är visa alla människor behövs. Jag är inte ute efter att såra eller stigmatisera invandrare”, sa KD-politikern till GT då.

2010 fick Magnus Jacobsson rubriker för en valkampanj med orden ”Hur sjutton tänker SD – vem ska baka våra pizzor?”. Han anser fortfarande att Sverigedemokraterna ”bygger på en rasistisk grund”, men utesluter inte att man ska prata med dem.

– Temat på affischerna var att ”utan invandrare stannar Sverige”. Man kan inte ge sig på människor som SD gör. Det är folk som jobbar och skapar välfärd, även om det i dag tar för lång tid för många att komma i jobb.

– Jag tycker genuint illa om mycket av deras politik men jag anser att man ska förhandla med dem i vissa frågor. Det är det enda sättet att få bort offerstämpeln.

SD har också bidragit till andra partiers ompositionering i migrationsfrågan, enligt Jacobsson. Han är tveksam till att KD har ställt sig bakom ett volymmål.

– Så länge vi respekterar de mänskliga rättigheterna finns asylrätten, och jag ser inte att man kan sätta en volym på en rättighet.

”Samvetet och gruppen landar olika”

Magnus Jacobsson säger att han, under sina 16 år i kommunpolitiken, har sett hur många ensamkommande ungdomar sliter. Med tillfälliga uppehållstillstånd försvåras integrationen, anser han.

– En del enskilda förslag som mitt parti har lyft fram är inte är så praktiska i den kommunala verkligheten. Vissa frågor blir väldigt polariserande, exempelvis kring permanenta uppehållstillstånd.

Möter du motstånd för din hållning?

– Jag upplever att vi har bra samtal i riksdagsgruppen. Men det finns enskilda medlemmar och följare på Twitter som säger att jag är galen och borde lämna partiet.

Har KD en partipiska som du måste rätta dig efter?

– Det finns alltid en partipiska i alla partier i den meningen att vi är en grupp, och riksdagen är ett grupparbete. Det får man förhålla sig till och diskutera. Men det finns frågor där samvetet och gruppen landar i olika uppfattningar.

Magnus Jacobsson som nyvald riksdagsledamot 1998. Foto: JONAS EKSTRÖMER

Magnus Jacobsson exemplifierar med hur han, under första vändan som riksdagsledamot runt millennieskiftet, inte närvarade vid voteringen för homosexuellas rätt att adoptera.

– Jag höll inte med partiet i den frågan. Jag var utkvitterad efter samtal med Göran Hägglund, som då var gruppledare. Skulle jag röstat gult eller grönt hade alla journalister intervjuat mig, för att en av 42 röstade annorlunda. I dag står KD bakom rådande lagstiftning, så ibland går man före partiet i en enskild fråga.

Ifrågasätter debatten om abort

I andra frågor har partiet gått före honom. Som ny i riksdagen kallades han till ett möte med Alf Svensson på grund av sitt engagemang i den abortkritiska organisationen ”Ja till livet”.

– Det var en väldigt hård debatt om abortpolitiken på den tiden och Alf var tydlig med att partiet hade satt ner foten. Jag behövde välja vilken organisation jag ville representera, på tal om partipiska.

Har du förändrat din syn på abort?

– Både ja och nej. Åldrande gör att man reflekterar mycket. I min uppväxt hade jag personer nära mig som gått igenom abort, som mådde väldigt dåligt efteråt och inte fick stöd. Jag var väldigt kritisk mot hur man mer eller mindre förutsätter att unga tjejer som blir gravida vill göra abort. Det är jag fortfarande. Men jag har landat i att abort måste vara ett beslut som kvinnan tar själv.

Magnus Jacobsson tycker att debatten har blivit ”för svartvit”.

– Jag var rätt hård i de här frågorna när jag var yngre. Men jag är kvar i att det här är ett område vi borde kunna prata om på ett mer respektfullt sätt. I Sverige har vi svårt för att prata om det som har många bottnar. Det spelar ingen roll om det är migrationen eller abort.

