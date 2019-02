Det finns inte så många krigsveteraner kvar längre från andra världskriget, och de blir färre för varje månad. George Mendonsa blev 95 år. Han avled förra helgen, två dagar före sin 96-årsdag i i Middletown, Rhode Island.

George Mendonsa hade tjänstgjort i Stilla havsflottan, ombord på jagaren ”The Sullivans”, uppkallad efter de fem bröderna Sullivan som alla dog när deras lätta kryssare sänktes utanför Guadalcanal 1942.

George Mendonsa är sjömannen på den berömda bilden från 1945. Han avled söndagen den 10 februari. Foto: CONNIE GROSCH/PROVIDENCE JOURNAL / AP TT NYHETSBYRÅN

Mendonsa hade bland annat bevittnat hur hangarfartyget ”Bunker Hill” fattat eld efter två kamikazeattacker. Han såg hur besättningen kastade sig i havet för att undkomma lågorna. Han bevittnade räddningsarbetet:

”Jag var svag för sjuksköterskor”

– Jag såg hur sjuksköterskorna tog hand om de skadade som vi sände över till dem, berättade Mendonsa för Veterans History Project , i en intervju många år senare.

– Jag tror det var därför jag var svag för sjuksköterskor.

Det var nu inte för sin tjänstgöring i Stilla havet som George Mendonsa blev känd. Det var för vad som hände den 14 augusti 1945, V-J Day, dagen då kriget i Stilla Havet tog slut.

Den då 22-åriga George Mendonsa hade permission den dagen och hade rest till New York tillsammans med Rita Petrie, en kvinna han just lärt känna. Hon var släkting till mannen som Mendonsas syster just gift sig med.

De befann sig på en matinéföreställning med ”The Rockettes” på Radio City Hall. Det var då föreställningen avbröts med beskedet att kriget var över.

De två tog sig till Times Square i närheten.

Greta var ingen sjuksköterska

Dit hade Greta Friedman - eller Zimmer som hon hette då - också begett sig. Hon arbetade som tandläkarassistent och bar en vit uniform. Hon såg ut som en sjuksköterska.

I en intervju för Veterans History Project 2005 så berättade hon om fortsättningen:

– Plötsligt så blev jag grabbad av en sjöman. Det var inte så mycket till kyss, det var mer en glädjehandling över att han inte behövde gå tillbaka.

George Mendondsa sa själv att det var uniformen som fått honom att handla som han gjorde:

– Det var upphetsningen över att kriget var över. Dessutom hade jag haft ett par drinkar. När jag såg sjuksköterskan, så grabbade jag bara tag i henne och kysste henne.

Det var inte de enda kyssarna på Times Square den dagen, men det var den som magasinet Lifes fotograf Alfred Eisenstaedt förevigade. Han tog fyra exponeringar.

Bilden kallades formellt för ”V-J på Times Square” men historien känner den mest som ”Kyssen”. Det är en av 1900-talets mest klassiska fotografier, mest reproducerade, symbolen för glädjen över andra världskrigets slut.

Länge okänt vilka personerna var

Men det skulle dröja länge innan personerna på bilden identifierades. Alfred Eisenstaedt frågade aldrig vad de hette. De två var själva under många år inte ens medvetna om bildens existens.

George Mendonsa och Greta Friedman var heller inte de enda som med åren trädde fram och hävdade att det var de två som fotograferats. När Life 1980 vände sig till sina läsare och undrade om någon kände i gen sig i bilden, så hörde elva män av sig, däribland Mendonsa.

Själv var han så säker på sin sak att han ett tag stämde Life, men han drog senare tillbaka stämningen. I dag anses det troligast att det var just George och Greta som är där på bilden.

Mendonsa fick bland annat sitt huvud scannat med 3D-teknik och föryngrat i en undersökning 2005.

– Bevisningen är övertygande, säger Lawrence Verria till New York Times. Han skrev en bok om bilden ”The Kissing sailor: The Mystery behind the photo that ended world war II”.

– Det finns fysiska kännetecken som är unika för honom, olika experter från olika områden har granskat detta och dragit slutsatsen att det är George Mendonsa.

Ingen av de inblandade är i livet längre. Greta Friedman avled 2016. Alfred Eisenstaedt dog redan 1995 och Life magazine finns inte heller mer.

Jo förresten, en person finns kvar. Hon skymtar till och med över Georges högra axel, på en del av bilderna. Det är Rita Petrie, George Mendonsas änka.

För trots att hon själv bevittnade allt, hur George kysste en främmande kvinna, så förlät hon honom och de två gifte sig ett år senare. De fick över 70 år tillsammans.

– Jag var väl knäpp eller något, men jag brydde mig inte om det, sa hon själv i en intervju för CBS.

Och hon fick vänja sig. Andra ville kyssa honom när hans identitet blev känd.

– De kommer fram till honom och säger att han är ”Den kyssande sjömannen”. Så han tror han måste kyssa alla. Och det gör han.

Kritiker ser sexuellt överfall

Det har även gjorts statyer över paret. En av dem står i Sarasota, Florida. Den vandaliserades i veckan när det blev känt att George Mendonsa avlidit. För det finns kritiker som inte ser en kyss, utan ett sexuellt överfall.

Någon eller några personer sprejmålade #metoo på statyn över det kyssande paret i Sarasota, Florida efter nyheten att George Mendonsa avlidit. Foto: SARASOTA POLICE DEPARTMENT HANDOUT / EPA / EPA TT NYHETSBYRÅN

Statyn i Sarasota sprejmålade med röd text #Metoo. Redan för några år sedan blev det debatt i USA när några feministiska bloggare menade just att bilden visar ett överfall som borde fördömas.

Den som i så fall varit offer för den handlingen, Greta Friedman själv, höll aldrig med.

– Jag kan inte förstå hur någon uppfattar detta som ett överfall, sa hon till Military Times.

– Det fanns inget dåligt med detta. Det var goda nyheter, de bästa nyheterna vi fått på många år.